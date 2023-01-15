Над этим уже работают: может ли Запад остановить производство ракет и дронов в России
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада "убить" ракетно-дроновую индустрию России. Не исключено, что союзники Украины уже предпринимают определенные шаги в этом направлении.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. В частности, после массированной атаки на Украину 14 января министр иностранных дел призвал страны G7 и ЕС ужесточить санкции против России.
Читайте также Что не так с утверждением "ракет осталось на 2 – 3 массированных атаки"
Как отметил Фейгин, дело не только в России. Ведь стране-агрессору не хватает высокотехнологичных элементов для производства ракетного оружия и беспилотников. Такие детали Москва пытается получить от других стран.
"Запад может повлиять на Иран, который поставляет России такие технологии, а также сами дроны. Также Запад может сделать так, чтобы Россия была полностью изолирована от возможности контактов для получения полупроводников, микросхем и чипов, которые нужны для производства высокотехнологичной продукции", – сказал правозащитник.
Вторичные санкции против стран, помогающих России
Фейгин считает, что у Запада есть несколько рычагов влияния на страны по этому вопросу. В частности, таким инструментом может стать введение вторичных санкций против стран, поставляющих России военные технологии или детали.
Нужны вторичные санкции и возможность усиления давления. Я думаю, что Запад уже прорабатывает какие-то способы,
– отметил правозащитник.
Он напомнил, что сейчас Иран не хочет признавать свою роль в обстрелах Украины.
"Тегеран боится откровенно взять на себя ответственность за поставку оружия России, потому что понимает, что по нему могут ударить. В определенный момент правила перестают действовать. И по 3 – 4 иранским заводам могут прилететь ракеты", – отметил Фейгин.
Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео
Союзники Запада могли бы уничтожить заводы в Иране
По словам правозащитника, главный вопрос состоит в том, имеет ли Запад решительность для того, чтобы осуществить такой шаг. Как отметил Фейгин, у Запада есть союзники на Ближнем Востоке, например:
- Саудовская Аравия, являющаяся одним из главных врагов Ирана.
- Израиль, который сейчас демонстрирует определенную нерешительность в отдельных аспектах войны в Украине.
Фейгин отметил, что новое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху вроде бы осознает угрозу сотрудничества Москвы и Тегерана, которое может распространяться и на сферу ядерных технологий. В то же время власти Израиля пока отказываются поставлять Украине военную продукцию.
Вероятно, многое между Киевом и Тель-Авивом происходит в непубличном пространстве. Хотя, вероятно, у этого триумвирата – Вашингтона, Израиля и Саудовской Аравии – еще не сложился консенсус по поводу того, как именно действовать по отношению к Ирану,
– сказал правозащитник.
Он добавил, что в случае удара по заводам на территории Ирана производство ракет и дронов на время может прекратиться. По крайней мере, Тегеран не сможет передавать Москве большое количество беспилотников.
Запад должен предоставить Украине оружие для ударов по военным целям в России
Еще один шаг, который может сделать Запад, чтобы уничтожить ракетную индустрию России, лежит в плоскости военной помощи.
Запад может предоставить Украине виды вооружения с соответствующим радиусом действия, которые могли бы разрушить заводы по производству ракет на территории самой России. Сейчас все идет к этому. Мы находимся на грани того, что территория России станет мишенью,
– сказал Фейгин.
Он добавил, что Россия сама доводит до такой ситуации, поскольку не перестает обстреливать украинские города.
"Мы подошли к тому пределу, когда только ответные удары могут остановить продолжение односторонней эскалации со стороны Москвы", – сказал Фейгин.
Он добавил, что целями на территории России могут стать:
- аэродромы, откуда поднимаются российские самолеты для нанесения ударов по Украине;
- места, где производятся ракеты;
- места дислокации тех военных, которые эти ракеты запускают;
- командные пункты, где принимаются решения о пусках ракет.
В России иссякают запасы ракет: коротко
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что запасы ракет в России постепенно иссякают. А производить новые оккупантам очень сложно из-за санкций.
- Несмотря на это, страна-агрессор пытается наладить производство ракетного оружия и дронов в обход санкций. К примеру, Москва закупает микрочипы для российских беспилотников "Орлан" через третьи страны у компаний Amazon, AliExpress или других магазинов микроэлектроники.
- Также из-за нехватки вооружения Россия начала сотрудничать с Ираном. В частности, Тегеран снабжает Москву беспилотниками-камикадзе Shahed, которые оккупанты используют для атак по украинским городам.
- Более того, страна-агрессор стремится получить от Ирана баллистические ракеты. Иранские ракеты имеют другой принцип действия, чем российские, и именно поэтому опаснее.