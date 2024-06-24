Планы в 10 тысяч в год – россияне построили новые цеха для производства "Шахедов"․ Расследование

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Российские оккупанты пытаются любым способом расширить свои возможности по уничтожению объектов критической инфраструктуры в Украине. В частности, для этого они активно развивают новые производственные мощности по изготовлению БПЛА Shahed-136/131 в единой экономической зоне "Алабуга". Согласно расследованиям хакеров команды "Кибер Сопротивление" и разведывательной группы InformNapalm, террористы планируют масштабировать изготовление иранских барражирующих боеприпасов до уровня 10 тысяч единиц в год.

В то же время в своей статье журналисты The Wall Street Journal отметили, что в контракте о поставках дронов и технологий между Ираном и Россией речь идет о 6 тысячах беспилотников-камикадзе. Впрочем, по состоянию на сейчас получение и сборка такого количества "Шахедов" выглядят для агрессора слишком амбициозной целью: за почти год после начала производства в Татарстане россияне в среднем запускали по Украине 362 барражирующих боеприпаса в месяц. При этом количество запущенных "Шахедов" превышало отметку в 500 только трижды: в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024-го. С учетом того, что налеты осуществляют не только с помощью собранных в "Алабуге" беспилотников, но и благодаря поставкам из Ирана, можно уверенно утверждать, что россияне по состоянию на сейчас до сих пор крайне зависимы от тегеранских союзников, а замкнуть производство "мопедов" у себя пока не могут.

Впрочем, работа над расширением возможностей не останавливается. Редакция 24 Канала идентифицировала новый цех россиян для локализации сборки иранских беспилотников, а также установила масштаб развития "Алабуги" ради увеличения количества изготовленных "Шахедов". Немалую роль в этом процессе играет руководство некой компании "Альбатрос", которая является резидентом особой экономической зоны в Татарстане. Возглавляет эту ООО конструктор Алексей Флоров, дамп почты которого передали нам хактивисты команды "Кибер Сопротивление". Как россиянам удается наращивать производство, доставать иностранные комплектующие несмотря на санкции, а также за счет чего они хотят собирать тысячи барражирующих боеприпасов, читайте в материале.

Переориентация с зерна на убийства

Абсолютное большинство переписок ящика Флорова florovaleksey@mail.ru касается работы над проектами компании "Альбатрос". В частности, флагмана фирмы – беспилотника М5, который разрабатывался как воздушное судно для аграрных нужд. Это неудивительно, поскольку, как мы уже установили в предыдущем расследовании, компания фактически принадлежит холдингу "Русагро".

Впрочем, с момента своего основания в 2017 году, "Альбатрос" не слишком долго изготавливал БПЛА для мирных нужд. Достаточно быстро его продукцию начали использовать военные. Поэтому когда общество в 2023-м переехало из Подмосковья в "Алабугу", оно уже имело государственные оборонные заказы.

Так, в бизнес-плане проекта по производству беспилотников на территории особой экономической зоны от 16 января 2023 года военные преступники четко указывали министерство убийства России как основную потребительскую группу собственного товара.

В "Альбатросе" понимают, на какие рынки хотят работать / Скриншот бизнес-плана компании

К тому же доказательства использования беспилотников "Альбатроса" на войне можно найти не только в частных переписках, но и в открытом доступе. В многочисленных материалах пропагандистских СМИ, а также в военной презентации разведывательного дрона достаточно информации о его боевом применении.



Боевое использование дрона-разведчика / Скриншот из презентации БПЛА "Альбатрос М5"

Из документации становится понятно, что дрон типа "крыло" террористы задействуют для обнаружения целей, наведения артиллерии и работы в связке с "Ланцетами". Он имеет электрический двигатель, якобы устойчивый к РЭБ и может пролететь до 300 километров с полезной нагрузкой.

Следует заметить, что особых проблем с изготовлением предназначенной для убийства украинцев продукции у компании не возникает. "Альбатрос" даже несмотря на присутствие в санкционном списке США покупает все необходимые запчасти иностранного производства либо у российских фирм-посредниц, либо напрямую у китайских поставщиков.

При этом на почту Флорову регулярно пишут как рашистские представители, которые реализуют западную продукцию, так и сотрудники турецких, китайских, итальянских, австрийских и других компаний с предложениями сотрудничества в перевозке нужных деталей.

Смотрите письма гендиректору "Альбатроса" с предложениями сотрудничества в поставке деталей западного производства:

Иногда случаются и предложения от российских банков, которые имеют доступ к SWIFT и желание обслуживать подсанкционные предприятия собственных де-факто военных компаний.



Банк не под санкциями, будем рады сотрудничеству (с) / Скриншот с почты Алексея Флорова

Летающие "моторные лодки" будут иметь ворованные японские двигатели

Поэтому совсем не удивительно, что когда путинские представители договорились с Ираном о передаче России технологий изготовления барражирующих боеприпасов Shahed-136/131, в Кремле решили частично опираться на опыт "Альбатроса". Особая экономическая зона "Алабуга" располагалась, по мнению россиян, вне зоны досягаемости Киева для поражения заводов. К тому же там уже были созданы все технические возможности для строительства производственных линий.

В Москве понимали, что опыт Флорова и его подчиненных в организации всех процессов, поиска запчастей, а также концентрации на использовании отечественных аналогов западной продукции будут ценными для сборки "Гераней" (российское название "Шахедов").

Генеральный директор "Альбатроса" Алексей Флоров и начальник производства этой же фирмы Константин Спиридонов получили должности в компании "Дельфин-Алабуга". Именно так убийцы гражданских назвали фирму, которая занимается изготовлением "мопедов". Во всех документах россиян беспилотники-камикадзе были ради конспирации названы "моторными лодками".

Спиридонов получил должность главного конструктора производства моторных лодок, а Флоров – главного конструктора группы "Управление" отдела по сопровождению производства моторных лодок производственного подразделения. Они даже несколько раз летали в Тегеран для общения со своими иранскими коллегами.



Билеты Флорова в Тегеран / Скриншот с почты российского террориста

Место сборки продукта запретной любви иранских и российских инженеров расположили на территории корпуса 8.2 индустриального парка "Синергия", рядом с "Альбатросом".

Для сугубо "черной" работы отвертками и паяльниками привлекли дешевую рабочую силу – студентов "Алабуга Политех".



Корпус 8.2, где собирают "Герани" (слева) / Скриншот с Google maps

Что было дальше, всем известно: поставки комплектующих для сборки "Гераней", переброска самих "Шахедов" в Россию и усиление массовых налетов на объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Впрочем, россияне не ограничились только тем, что им передали иранские партнеры. Они решили улучшать "мопеды", а также наращивать их производство. С последним у них, судя по всему, возникли серьезные проблемы, ведь существенного увеличения использования беспилотников такого типа пока нет. Тем не менее россияне всячески пытаются обойти ограничения и строят новые цеха для сборки комплектующих к "Гераней".

Так, на территории производственного парка "Синергия" появился корпус 13, где планируют собирать российские двигатели для барражирующих боеприпасов. Как предполагают представители разведывательного сообщества InformNapalm, копировать их будут с закупленных еще до полномасштабного вторжения японских Saito FG-40.

Таинственный корпус 11.1

Россияне никогда не скрывали, что размещают производства средств для войны посреди гражданской инфраструктуры. В Ижевске они переделали торговый центр в цех сборки FPV. В "Алабуге" заводы построили возле местного вуза и задействовали на процессах несовершеннолетних студентов.

Военные преступники только пытались не выставлять на всеобщее обозрение адреса и координаты подобных военных объектов, или хотя бы минимально завуалировать их назначения, если речь идет о стратегических объектах ВПК. Например, они не скрывали факта строительства корпуса 13 "Синергии" на сайте "Алабуга Девеломпент", однако никак не указывали, что он касается именно оборонки.

О сооружении 11.1, которое начали строить на территории особой экономической зоны в конце марта 2024, нет никаких упоминаний в перечне проектов "Алабуги". Однако есть в архиве проведенных тендеров.



Упоминаний о корпусе нет, а закупки ведутся / Скриншот из архива тендеров "Алабуга Девелопмент"

В закупках корпус имеет отметку "Бытовая электроника", но о его причастности к производству "Шахедов" свидетельствует проект договора, отправленный Флорову заместителем руководителя проекта производственного отдела моторных лодок Ниязом Гайфуллиным.

В документе сказано, что АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" приобретает 22 комплекта беспилотников "Альбатрос М5 – мишень" в рамках реализации проекта "Индустриально-технологический парк "Синергия". Корпус №11.1 Производство моторных лодок".



Моторные лодки почему-то летают и взрываются / Скриншот с почты российского террориста

Само упоминание моторных лодок в договоре дает четкое понимание, что речь идет точно о "Шахедах".

На снимках Google maps никаких новых зданий на территории особой экономической зоны также нет. Впрочем, более свежие снимки со спутников Maxar позволяют увидеть немало новостроек.

Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о стремительном развитии "Алабуги" / Скриншот Google Maps / Фото Maxar Technologies

Сначала на территории парка "Синергия" появились корпуса 8.4 и 13.



Порядок появления новых сооружений на территории "Алабуги" / Скриншот Google Maps / Фото Maxar Technologies

Впоследствии россияне построили 13.2,3. Их можно легко узнать, сравнив здание с проектом на сайте "Алабуга Девелопмент".



Корпуса "Синергии" 13.2 и 13.3 / Скриншот с сайта "Алабуга Девелопмент"

На этом расширение производственных возможностей у россиян, конечно, не закончилось. Рядом с корпусами 8.2, а также 13.2,3 террористы возводят еще 3 сооружения. Вероятно, одно из них и является тем самым корпусом 11.1.



Большая инфраструктура для локализации "Шахедов" и строительства БПЛА-убийц / Фото Maxar Technologies

Для чего именно россияне будут использовать сооружение 11.1, пока неизвестно. Тот факт, что они развивают линии, свидетельствует об их намерениях масштабировать производство смертельных беспилотников "Герань".

К сожалению, несмотря на санкции и относительно затруднительную экономическую ситуацию, в России остаются мощности для улучшения ее оборонки. Более того, за более чем год изготовления барражирующих боеприпасов, под ограничения не попали 4 компании, которые напрямую участвуют в развитии заводов и причастны к ВПК страны-агрессора: АО "ОЭЗ ПВТ "Алабуга", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Эксим" и "Алабуга Машинери".

10 тысяч "Шахедов" могут стать реальностью

Поэтому можно констатировать, что россияне так или иначе хотят приблизиться к заветной цифре производства беспилотников-камикадзе – без закупки запчастей за рубежом, сложных схем "серого" экспорта и тому подобное. Им стоит только замкнуть цикл производства в "Алабуге" и наладить изготовление комплектующих, над чем сейчас они и работают.

Если же россияне добьются своего, это будет означать, что налеты на украинскую инфраструктуру станут значительно более масштабными, а партнерам Украины придется выделять дополнительные миллиарды долларов и на защиту важных объектов, и на будущее восстановление Украины.