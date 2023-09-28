Экономят, потому что пороха нет: из-за дефицита россияне реутилизируют советские снаряды

У России есть планы увеличить производство снарядов до 2 миллионов в год. Однако их качество может быть достаточно сомнительным. Ведь российские военные жалуются на то, что им поставляют "новые" снаряды, в которых отсутствует взрывчатое вещество.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что такая ситуация с боеприпасами – системное явление в российской армии. Ведь в минобороны страны-агрессора все воруют и "пилят" бюджеты.

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Разворовали армию

Владимир Путин в течение 15 лет целенаправленно уничтожал военное производство в России. Он поставил задачу ликвидировать армию, потому что она с его точки зрения не имела никакого значения. К тому же опасался переворота со стороны военных. Поэтому российский диктатор делал ставку на ядерное оружие.

"Яркий пример тому – потенциально главный военный завод в Новосибирской области, который должен был производить снаряды, был распродан. А на его месте построили жилищный комплекс", – отметил экс-работник КГБ.

Какая в России ситуация по производству оружия: смотрите видео

Не могут даже выточить снаряд

В то же время Россия может перевести экономику на военные рельсы. Формально оккупанты даже увеличили производство, переведя некоторые военные заводы на круглосуточный режим.

Но не стоит забывать, что в России плохие станки, плохая сталь, а пороха вообще нет. Именно поэтому они покупают его на "черном" рынке в Китае и в других странах. Также россияне занимаются реутилизацией (получение новой продукции из старой готовой путем переработки – 24 Канал) советских снарядов,

– подчеркнул Жирнов.

В России при сегодняшнем состоянии производства даже не могут выточить снаряды на станках. Поэтому они берут старые советские снаряды, вынимают из них уже ставший непригодным порох и наполняют их новым порохом.

"Наверное, предприятия, которые занимаются реутилизацией, экономят на порохе и отправляют фронт снаряды без него. Тем более, что во время войны всегда происходят большое хищение средств", – подчеркнул Сергей Жирнов.

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Что известно о "военном потенциале" России

Россия может нарастить производство артиллерийских снарядов, считает Reuters. Через несколько лет россияне смогут производить до 2 миллионов снарядов в год. Эти объемы превышают ожидания западных стран примерно вдвое.

Однако такое количество оружия все равно не удовлетворит потребность России в снарядах на фронте. Ведь только за прошлый год страна-агрессор использовала 10-11 миллионов снарядов.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в России иссякают военные ресурсы для продолжения войны. Российская экономика выдержит нагрузку затрат на так называемую "СВО" только до 2025 года. А поток оружия у россиян может иссякнуть в 2026 году. Однако, по мнению Буданова, это может произойти раньше.

Российские военные опубликовали видео, в котором показали, что российское минобороны поставляет на фронт якобы "не взрывающиеся" новые снаряды. После того как оккупанты разбирают снаряд, выясняется, что в нем полностью отсутствует взрывчатое вещество. По словам военного, такие снаряды российской армии предоставили десятки.