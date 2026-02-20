Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, может ли это изменить ход выйти. Кроме того, он добавил, что восхищается министром обороны Михаилом Федоровым, ведь знал его еще тогда, когда он был министром цифровой трансформации.

Что позволит изменить ход войны?

Дэвид Петреус считает, если Россия не сможет восстанавливать свои потери на фронте, то со временем ее силы вести войну постепенно будут уменьшаться.

Еще одно важное достижение, которое надо отметить – это то, что Украина в этом году (2026 год – 24 Канал) удвоит производство дронов. Это невероятно, потому что в прошлом году она изготовила 3,5 миллиона дронов,

– сказал он.

Запланировано, что в 2026 году наше государство должно изготовить 7 миллионов беспилотников. Это серьезное количество дронов, которое можно каждый день запускать, в том числе и по территории России.

Обратите внимание! Подполковник Тарас Березовец отметил, что Украина может каждый месяц уничтожать до 50 тысяч россиян на фронте. Такого показателя удастся достичь за несколько месяцев. Это станет возможным при условии увеличения количества дронов и подготовленных экипажей, ведь именно беспилотники обеспечивают большинство поражений на фронте.

Все достижения Украины в военной сфере могут, по мнению генерала армии США в отставке, повлиять на будущее нашего государства после того, как завершится война. Говорится об экономическом развитии и новейших сферах деятельности.

Как Украина совершенствует свои военные возможности?