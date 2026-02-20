Генерал армії США у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу, чи може це змінити хід вийти. Крім того, він додав, що захоплюється міністром оборони Михайлом Федоровим, адже знав його ще тоді, коли він був міністром цифрової трансформації.

Що дозволить змінити хід війни?

Девід Петреус вважає, якщо Росія не зможе відновлювати свої втрати на фронті, то з часом її сили вести війну поступово зменшуватимуться.

Ще одне важливе досягнення, яке треба відмітити – це те, що Україна цього року (2026 рік – 24 Канал) подвоїть виробництво дронів. Це неймовірно, бо минулого року вона виготовила 3,5 мільйона дронів,

– сказав він.

Заплановано, що у 2026 році наша держава має виготовити 7 мільйонів безпілотників. Це серйозна кількість дронів, яку можна кожного дня запускати, зокрема і по території Росії.

Зверніть увагу! Підполковник Тарас Березовець зазначив, що Україна може кожного місяця знищувати до 50 тисяч росіян на фронті. Такого показника вдасться досягти за кілька місяців. Це стане можливе за умови збільшення кількості дронів і підготовлених екіпажів, адже саме безпілотники забезпечують більшість уражень на фронті.

Всі досягнення України у військовій сфері можуть, на думку генерала армії США у відставці, вплинути на майбутнє нашої держави після того, як завершиться війна. Мовиться про економічний розвиток та новітні сфери діяльності.

Як Україна вдосконалює свої військові спроможності?