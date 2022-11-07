"Пролететь практически невозможно": В Николаеве для борьбы с дронами создали спецэкипажи

Украинские воины умело уничтожают вражеские беспилотники в Николаевской области. Для этого даже создали спецэкипажи.

Результат противодействия дронам в Николаеве достигает 100%. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер ОВА Дмитрий Плетенчук.

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"Через Николаев пролететь практически невозможно"

Оккупанты уже поняли, что через Николаев пролететь практически невозможно. Так что захватчики облетают город, если имеют цели за ним, уверяет пресс-офицер.

Заметим, что в Николаеве создали специальные экипажи для противодействия вражеским дронам. Однако наши воины встречают и уничтожают беспилотники и за пределами областного центра.

Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, оккупанты выпускают 15 – 20,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

20 октября в Николаевской области сбили сразу 14 дронов-камикадзе . Всего с начала войны в Украине уже уничтожили 1472 российских беспилотника

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Иран признал, что поставляет России беспилотники: последние новости

5 ноября власти Ирана наконец публично признались, что передавали боевые дроны российским захватчикам. Однако абсурдно заявили, что делали это якобы только до начала полномасштабной войны России против Украины.

Более того, глава МИД Ирана цинично отметил, что его страна "не видит" использование своих беспилотников на территории нашего государства.

На это заявление уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. "В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", – отметили в МИД. Но подчеркнули, что продолжат принимать максимально жесткие меры.

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