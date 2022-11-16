Дабл-трабл республиканцев и демократов, или Почему Байден и Трамп могут остаться за бортом

Промежуточные выборы США уже вошли в историю. И дело не только в их цене, которая, по оценкам OpenSecrets, суммарно на федеральном и уровне штатов составила почти 17 миллиардов долларов. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Несмотря на бешенство сумм, израсходованных во время избирательной кампании, которая должна стать отправным плацдармом для президентской гонки 2024 года, ее результаты внесли еще большую неопределенность не только в вопросах балансов между демократами и республиканцами, но и относительно шансов их лидеров претендовать на победу через два года.

Стоит внимания Окно возможностей сужается: сколько еще будет продолжаться ракетный террор России

Возраст не защищает от дурости

Несмотря на то, что демократам удастся удержать баланс сил в свою пользу в Сенате и, что важнее, наконец-то обуздать инфляцию, которая замедлилась до 7,7% в октябре по сравнению с 8,2% в сентябре, итоги избирательной кампании не уменьшили беспокойство среди их избирателей в возможности действующего президента Джозефа Байдена выиграть гонку лидерства в 2024 году.

Еще в летних опросах New York Times более 60% избирателей-демократов заявляло, что предпочли бы более нового лидера. При этом возраст и способность выполнять свои функциональные обязанности были одними из двух наиболее частых причин, которые назывались респондентами, не готовыми поддержать Байдена.

В ноябре ситуация кардинальным образом не изменилась, и по итогам национального экзит-пола 56% респондентов подтвердили собственную неблагоприятную оценку Байдена, а его личный рейтинг доверия упал до 39%. Более того, даже при кардинальном изменении ситуации в экономике, потенциал для роста поддержки Байдена крайне слаб, ведь только 26% избирателей-демократов поддерживают его выдвижение на выборах 2024-го года.

И хотя сам Байден пока продолжает держать интригу, не отказываясь прямо от участия в гонках, очевидно такой тлеющий рост недовольства как внутри партии, так и среди ее избирателей, создает крайне неблагоприятную среду для такого решения. А движение ему наперекор может стать величайшей политической глупостью не только для самого Байдена, но и для демократов.

Актуальное "Убить Резолюцию" за три заседания: как Россия потерпела поражение на всех фронтах

Трампу может помешать потолок, которого он достиг

В то же время сомнения американцев относительно Байдена не означают триумфа в 2024 году его нынешнего главного оппонента и лидера республиканской партии – Дональда Трампа.

Во-первых, несмотря на относительно бодрый вид на момент выборов 2024 года, самому Трампу будет 76 лет. Конечно, это не рекорд для президентской вертикали. Байден стал президентом в 78, а президента Зимбабве Роберта Мугабе вообще называют рекордсменом, который оставался в должности главы государства даже в свои 93 года. Однако Зимбабве – это не США, поэтому возраст тоже играет против Трампа.

Во-вторых, несмотря на заявления Трампа с намерениями баллотироваться в 2024 году, 58% американцев, учитывая каждого четвертого республиканца, в сентябре назвало движение Трампа "Сделаем Америку великой" угрозой для демократических основ США.

А достаточно посредственные успехи республиканцев на выборах, оказавшихся явно ниже того, что ожидал взять сам Трамп, однозначно ослабят позиции трампистов. Не будет добавлять аргументов в этом плане им и дальнейшая стабилизация ситуации с инфляцией, вопросы которой вместе с другими экономическими проблемами США стали одной из ключевых тем сторонников Трампа на прошедших выборах.

В-третьих, если среди демократов есть пока существенная неопределенность по поводу того, кто может быть следующим кандидатом на выборах, то в ситуации с республиканцами выборы зажгли новые политические звезды. Чего только стоит просто безумный результат Рона Десантиса, победившего своего ближайшего конкурента на 1,5 миллиона голосов.

Не пропустите Ракетный удар по Польше: мир оказался на опасной развилке

Очевидно, не случайно в ночь празднования победы его сторонники скандировали призывы относительно выдвижения кандидатуры переизбранного губернатора на выборах президента, а сам Трамп даже угрожал публикацией компромата на республиканца в случае проявлений его амбиций в расчете на 2024 год.

Следовательно, все это наталкивает на мысль о том, что, несмотря на завершение промежуточных выборов в США, сейчас там только начинается большой марафон внутриполитической борьбы как внутри демократов, так и республиканцев. Несмотря на сохранение интриги и Трампом, и Байденом, обе партии будут пытаться искать в своих рядах альтернативные харизматические, но относительно свежие политические лица, способные не просто навязать борьбу оппонентам на выборах президента, но и выиграть ее.

Это заставит каждую из сторон пересмотреть собственный арсенал борьбы за голоса избирателей, и здесь крайне важна работа украинской дипломатии. Последняя должна уже сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы вопрос войны с Россией и помощи нашей стране не стал разменной монетой очередных внутриполитических спекуляций между кандидатами, а наоборот запустил конкуренцию приверженности украинскому вопросу, позволив каждому усилить собственную популярность.

А для этого важна война за поддержку и понимание нашей борьбы каждым простым американцем, с мнением которого будет считаться любой кандидат, стремящийся зайти в Белый дом в 2024 году.

Важно – как результаты выборов в США повлияют на поддержку Украины: смотрите видео