Создают информационный вакуум: как россияне заполняют оккупированные территории своей пропагандой

На временно оккупированных территориях россияне зомбируют пропагандой местных жителей. С каждым днем методы пропаганды становятся все более жесткими.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Известно, что оккупанты ходят по домам, снимают спутниковые тарелки и пытаются подключать вражеское телевидение и радиостанции.

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Россияне создают альтернативную реальность

На левом берегу Херсонской области оккупанты хотят сделать информационный вакуум для того, чтобы у людей не было никакой возможности получать правдивую информацию от украинских СМИ.

Но это им не сильно удается. Сейчас основной источник информации для наших людей – это телеграмм каналы. Кроме того, люди благодаря VPN имеют доступ к украинским новостным сайтам, которые распространяют правдивую информацию,

– сказал Соболевский.

Российская пропаганда пытается создать альтернативную реальность о том, что вроде бы все прекрасно в России и на территории временно оккупированной Херсонщины. В то же время оккупанты врут якобы на освобожденных территориях "страшный ужас".

Пропагандисты рассказывают, что якобы людей арестовывают, если они отказываются следовать указаниям власти. А еще придумывают чушь, мол, у Украины медицинские учреждения закрыты, а всех врачей забрали на войну.

"Мы пытаемся это оперативно опровергать, чтобы фейки не распространялись длительное время без опровержений", – добавил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Как россияне создают информационный вакуум на оккупированных территориях: смотрите видео

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