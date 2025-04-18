Россияне врут, что на Харьковщине женщина зарезала мужчину из 82 ОДШБр: как все было на самом деле
- Российская пропаганда распространяет фейк о том, что на Харьковщине женщина зарезала военнослужащего из 82 ОДШБр, хотя официальные источники не подтверждают военный статус потерпевшего.
- На самом деле это был бытовой конфликт между нетрезвыми супругами, где женщина нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения ножом.
Российская пропаганда распространяет фейк о том, что на Харьковщине якобы женщина зарезала военнослужащего из 82 ОДШБр. На самом деле речь идет о бытовом конфликте – Никакого упоминания о военной службе потерпевшего в официальных источниках нет.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
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Что известно о новом российском фейке
Россияне начали распространять фейк о том, что женщина на Харьковщине зарезала своего мужа из 82 ОДШБр.
Фейк, который распространяют россияне / Фото Центра стратегических коммуникаций
Однако в официальном сообщении пресс-службы ГУНП в Харьковской области нет ни одного упоминания о том, что мужчина является военнослужащим.
На деле между нетрезвыми мужем и женой из поселка Орелька возникла ссора. 42-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего 48-летнего мужа, чем причинила ему тяжкие телесные повреждения,
– отмечают в Центре стратегических коммуникаций.
Там добавили, что женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее россияне распространять информацию о том, что ВСУ якобы прячут военные грузы на электроподстанции в Харькове. В ЦПД отметили, что подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке России к ударам по энергетике.