Продолжается подготовка к излому: аналитик заметил шанс пробить "информационную стену" России

Украина уже много раз опровергала мифы о так называемой "второй армии мира", но это никак не повлияло на россиян. Впрочем, шанс преодолеть эту "информационную стену" все еще есть.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, работа над тем, чтобы преодолеть "информационную стену" в России, продолжается.

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Идет подготовка к излому

Как отметил Клочок, в России почти каждый день происходят непонятные "хлопки". То горят станции при железной дороге, то летают непонятные беспилотники, то случаются пожары на заводах и других предприятиях и т.п.

Российские власти на протяжении многих лет убеждали население, что у них – самое сильное государство; что все находится под контролем, и вот-вот скоро они победят весь мир. Но реальность оказалась совсем другой. И россияне не могут этого не замечать.

Идут взрывы. Гиперзвуковые ракеты сбивают, а бункеры строятся. Это все наталкивает на мысль, что что-то идет не так. Они все больше понимают, что их обманывают. Сейчас где-то может произойти излом в сознании,

– считает Клочок.

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Это не произойдет сиюминутно. Но постоянные такие неудачи и разные непонятные инциденты будут убеждать россиян, что на самом деле ситуация совсем плохая. Излом среди них в конце концов должен произойти.

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