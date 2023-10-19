Пропаганды станет меньше: в Армении могут закрыть российские телеканалы

В Армении рассматривается закрытие российских государственных телеканалов. В правительстве Армении заявили о нарушении российских каналов.

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что нарушения, допущенные российскими государственными телекомпаниями, "находятся в центре нашего внимания".

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В Армении заявили, что сделают "ответные шаги"

"Мы в курсе того, что заключение соглашения было со стороны министерства. Мы прекрасно знакомы со всеми его пунктами и сделаем соответствующие шаги", – заявил Хачатрян.

Министр не стал уточнять, что означает "сделаем соответствующие шаги", а отметил, что детали сообщит об этом позже.

На вопрос, обсуждается ли вопрос о закрытии российских телеканалов, Хачатрян ответил: "Все темы обсуждаются, есть соглашение, предусматривающее соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами".

Министр решил не отвечать на вопрос, согласны ли он с замечанием о том, что российские телекомпании угрожают безопасности Армении.

Почему ухудшились отношения между Арменией и Россией