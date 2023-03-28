Это главный подстрекатель: на росТВ нашли "крайнего" в поставках для Украины
На болотах пропагандисты наконец-то нашли "крайнего" в поставке оружия и военной техники в Украину. Более того, россияне даже придумали, как его нужно наказать.
на российском телевидении раздаются очередные угрозы. Об этом в эфире 24 Канала рассказали ведущие Ирина Узлова и Игорь Гаврищак.
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Где "Сармат" на Лондон?
Узлова заметила, что только российские пропагандисты не собирались уничтожать: "Киев за 3 дня", "на Берлин" ходили, "Варшаву брали", "до Ла-Манша доходили". А теперь планируют уничтожить Великобританию.
В шоу пропагандистки Скабеевой один из участников предложил "стереть Великобританию с лица земли". По его сумасшедшему мнению, после этого "война закончится", потому что эта страна во всем виновата и является главным "подстрекателем" в Европе.
Российские пропагандисты нашли "крайнего" в поставках оружия в Украину: смотрите видео
"Пять месяцев назад Киселев демонстрировал, как ракета "Сармат" будет лететь в Лондон. Где она? А теперь они снова хотят бомбить Великобританию", – подчеркнул Игорь Гаврищак.
Больше скандальных заявлений российских пропагандистов
- Маргарита Симоньян на шоу Соловьева ознаменовалась "гениальной" идеей. Она предложила "купить" украинские земли за замороженные в Европе активы. Симоньян предлагает за 300 миллиардов долларов, которые арестованы, купить те регионы Украины, которые "хотят быть с Россией".
- Сергей Мардан нервно отреагировал на новость о том, что МКС в Гааге выдал ордер на арест Путина. Пропагандист обидно назвал украинских политиков и заявил, что они "8 лет носились в соцсетях с Гаагой, как дурак с писаной сумкой". Он считает, что это кажется "нелепой".
- Упорная российская пропагандистка Скабеева подняла крик из-за того, что украинские бойцы на фронте едят сало. Она чуть не взбесилась от того, что в окопах украинцы угощают "настоящим" украинским салом "настаивающая" афроамериканца. Интересно, какой станет следующая архисерьезная тема для обсуждения россиян.