Чтобы обвинить Украину: пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ повторили фейк о Приднестровье
Источник:Gagauznews
Россияне пытаются совершить провокацию на временно оккупированном Приднестровье. Эти вбросы Кремля подхватили и пророссийские депутаты в Молдавии.
В частности, об этом заявил депутат парламента Молдавии от пророссийской Партии социалистов Василий Боля. Он не исключил попытку провокации на границе Молдавии со стороны ВСУ.
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Что наговорил кремлевский приспешник
Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять этот вопрос и подчеркнуть: поскольку с точки зрения официального признания международных границ Приднестровья является частью Республики Молдова, то любые провокации по этому региону станут нападением на Молдова,
– заявил он.
Он также подчеркнул, что оба берега Днестра не могут существовать друг без друга, и сейчас "Кишинев и Тирасполь должны объединить усилия, чтобы всеми способами предотвратить попытки склонения к вооруженному противостоянию".
Напомним, что власти Молдовы опровергли информацию министерства обороны России о подготовке военной провокации со стороны Украины на территории непризнанного Приднестровья.
Ситуация в Молдове: коротко
- Россия снова провоцирует военные конфликты. 23 февраля минобороны страны-агрессорки заявило, что якобы Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Эту информацию уже опроверг представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
- В Молодежи правоохранители задержали группу людей, подозреваемых в госизмене. Их раньше завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогали дестабилизировать обстановку и изменить конституционный порядок в Молдове.
- Президент Мая Санду подтвердила, что Москва стремится захватить власть в стране. Уже год Молдова живет в постоянной опасности.