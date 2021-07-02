Пророссийские политики из Франции, Италии и других стран заявили об объединении в Европарламенте

Ультраправые и консервативные политические силы Европы представили совместную декларацию. Документ должен стать первым шагом к формированию большого националистического альянса в Европарламенте.

Соответствующую декларацию опубликовала партия "Национальное собрание", которую возглавляет Марин Ле Пен. Ее подписали 16 политических сил.

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В Европарламенте хотят создать националистический альянс

"В то время, когда глобалисты и европейцы, главным представителем которых во Франции является Эммануэль Макрон, начинают Конференцию о будущем Европы, цель которой увеличить власть европейских органов, сегодняшнее соглашение является первым камнем к созданию большого союза в Европарламенте", – говорится в документе.

Документ подписали:

лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини;

премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан;

лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский;

лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава "Братьев-итальянцев";

неофашист Джорджия Мелони.

В сообщении также говорится, что партии-подписанты входят в разные фракций. Однако, объединившись, они могут получить 115 мандатов. Это может сделать их 3-й по величине политгруппой в Европарламенте.

Более того, в декларации говорится о том, что Европарламент "продолжает идти федералистским путем, который неумолимо отдаляет его от народов, являющихся сердцем нашей цивилизации".

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