Воюют, пока страна погибает: как затопление Орска повлияет на обеспечение фронта

На России после полномасштабного вторжения в Украину участились катастрофы, ведь деньги на облагораживание, которые и так разворовывались, теперь еще тратятся на так называемую "сво". Так на днях из-за прорыва дамбы затопило город Орск, а через три дня наводнение может достичь Оренбурга.

Если бы россияне посчитали, сколько в день они тратят на войну, то поняли, что плотины в стране были бы похожи на дамбу Гувера. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Все еще впереди

Для Украины затопление Орска выгодно, потому что Москва будет вынуждена перебросить финансовые ресурсы на ликвидацию последствий. Там действительно все серьезно. Сейчас в Оренбургской области затоплены десятки тысяч домов.

Никто рыдающим митингующим, которые поддерживают Владимира Путина, ничего не восстановит. Их расселят по общежитиям и школам и на этом все закончится. Денег нет, как говорил Медведев, но вы держитесь,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, ближайшее время россиян ожидает еще не одна техногенная катастрофа. Возможно, теперь оккупанты хотя бы немного обратят внимание на свои внутренние проблемы и не будут так рваться в Украину.

Россияне жалуются, что их бросили

Накануне в Орске и других городах Оренбургской области прокатились протесты. Митингующие жалуются, что якобы, если что-то случается в другой стране, то Владимир Путин отправляет туда все, а Оренбургскую область бросил. Местные власти тоже не сильно озабочены проблемами региона.

Впоследствии среди народных масс появилась идея о выходе из России через прорыв дамбы. Местное население возмущает, что когда нужна была вода на временно оккупированный полуостров Крым, то путепровод быстро "организовался".

То, что раньше лепили из пластилина и палок, теперь лепят просто из палок. Поэтому россиянам некого обвинять, они сами во всем виноваты. Дальше будут более серьезные катастрофы,

– добавил Тизенгаузен.

Он вспомнил, что когда оккупанты своими руками взорвали дамбу на Каховской ГЭС и в Украине затапливало населенные пункты, то россияне радовались.

Что известно о прорыве дамбы в Орске