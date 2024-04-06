Мэр Орска громко оконфузился: за несколько дней до прорыва дамбы отрицал возможность затопления

Мэр города Орск, в котором прорвало дамбу и затопило дома, публично сконфузился. Он уверял местных жителей, что этого не произойдет.

Мэр российского города Василий Козупица отрицал затопление перед прорывом дамбы Орска. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

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Что наговорил мэр

Городской голова Орска 3 апреля выложил пост в соцсетях. В нем Козупица отчитался о проверке местной дамбы.

Мэр заявлял, что дренажные и водопропускные колодцы обустроены в соответствии с проектом плотины. Также он назвал наличие воды в теле гидротехнического сооружения "нормальным явлением".

Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье без дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет,

– уверял Козупица.

За несколько дней до прорыва плотины он написал, что нынешний паводок является первой и серьезной проверкой дамбы на прочность.

Тем временем местные жители показывают, как их дома "не затопило". Осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика на русском!

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