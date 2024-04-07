Не из-за украинских дронов: почему в России остановил работу Орский НПЗ

В Орске местный нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу. Представители компании назвали главную причину.

После прорыва дамбы в Орске местный НПЗ приостанавливает свою работу. Официально об этом стало известно в воскресенье, 7 апреля.

Читайте также После прорыва дамбы в Орске вода добралась до Оренбурга

Что сказали в компании

Пресс-служба компании "Орскнефтеоргсинтез" заявила, что работу НПЗ приостановили из-за паводка. Однако представители фирмы заверили, что это якобы временно.

В связи с аномальным паводком, во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена,

– говорится в сообщении.

"Орскнефтеоргсинтез" считается одним из главным НПЗ страны-агрессора. Он преимущественно занимался производством авиакеросина.

Известно, что в Орске затопило железнодорожные пути, что сделало невозможным работу этого предприятия. По предварительной информации из соцсетей, после прорыва дамбы вода уже появилась за несколько километров до территории Орского НПЗ.

Так сейчас выглядит Орск после прорыва дамбы / Фото из соцсетей

Другие новости из Орска