Прорыв госграницы не зафиксирован, – глава ОВА о бое с россиянами на Сумщине

В Шосткинском районе Сумщины шло сражение с российскими оккупантами. Однако прорыв госграницы не зафиксировали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Однако, по его словам, провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

Ранее В Сумской области продолжается бой на севере Шосткинского района: есть попытка прорыва

Что этому предшествовало

Перед этим Живицкий сообщал, что на севере Шосткинского района идет бой с российскими захватчиками. Российские военные якобы пытались прорвать границу в районе города Середина-Буда.

Кроме того, оккупанты с самого утра обстреливали Сумщину. Зафиксировали около 5 попаданий в районе Эсмани. Также было около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи и 6 – возле населенного пункта Сопич.

По словам главы ОВА, из-за обстрелов вдоль границы вспыхнули пожары.

Попытка прорыва ДРГ

Попытка прорыва границы в Сумской области была 16 мая. Враг утром открыл огонь по приграничной территории. Это был отвлекающий маневр, который должен был помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины.

Россияне вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов, автоматов. К счастью, попытка не получилась, потому что наши пограничники дали мощный отпор оккупантам. В бою с диверсантами погиб пограничник Александр Поповченко. 44-летний главный сержант был инспектором пограничной службы второй категории. У него осталась жена и двое детей.

Обстрелы Сумщины

Российские войска постоянно обстреливают приграничные территории Сумской области. Попадают в гражданские объекты, в частности, в жилые дома.

Вечером 14 мая россияне обстреляли ракетами село Шпилевка, а утром 15-го ударили по Шосткинскому району. Обошлось без жертв.

16 мая оккупанты произвели ракетный обстрел одного из пограничных сел на Сумщине. Атаковали неуправляемыми боеприпасами. К счастью, пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян нет.

Уже 17 мая враг нанес 5 ракетных ударов по Ахтырке. Был поврежден детсад и дома. Также сообщали о раненых.

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