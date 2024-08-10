Движения к АЭС нет: военный эксперт предположил следующий этап рейда на Курщине

Силы, которые действуют в Курской области, не пытаются пробиться к Курской АЭС. Сейчас они роют окопы, создают инженерные фортификации на рубежах и позициях неподалеку от Суджи, чтобы отражать все атаки.

Очевидно, силы, которые действуют в Курской области, готовятся к долговременной обороне и боевым действиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Они не пытаются пробиться в сторону Курчатова, где расположена Курская АЭС. Они сейчас зарываются в землю, создают инженерные фортификации на тех рубежах и позициях, что неподалеку Суджи, чтобы гарантированно иметь возможность эффективно отражать все вражеские атаки", – сказал он.

Врага ждет "буря"

Владислав Селезнев предположил, что если враг имеет ограниченное количество ресурсов, то силам, которые действуют в Курской области, можно "проверить на прочность" российские оборонительные и защитные сооружения на других территориях России, граничащих с Украиной. Например, Белгородская, Брянская области. Прежде всего нужно уничтожить объекты России, которые отвечают за военную мощь оккупантов.

В любом случае впереди врага ждет еще немало неприятных неожиданностей. Они все абсолютно укладываются в логику устойчивого высказывания: "Тот, кто посеет ветер, тот обязательно пожнет бурю". Сейчас эта буря бушует на территории Курской области,

– подчеркнул военный эксперт.