Это логично: ускорит ли рейд на Курщине решение США относительно ударов по России

На фоне событий в Курской области России США могут позволить Украине бить своим дальнобойным оружием вглубь территории России. Это было бы логично по правилам войны, ведь такой запрет является несправедливым.

ВСУ должны были бы получить разрешение наносить удары вглубь территории России хотя бы по аэродромам. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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Это не будет "красной линией"

Олег Лисный убежден, что Украина будет обращаться и дожмет наших партнеров, чтобы они предоставили разрешение хотя бы относительно аэродромов. Сейчас наше государство имеет возможность для этого. Если будут ракетные удары вглубь России, это не будет "красной линией" для Кремля.

Несправедливость должна отойти на второй план. Нам должны дать разрешение. Это логично, это по правилам войны. Эта ситуация должна подтолкнуть к положительному решению. Если бы эти "красные линии" были настоящими, сейчас Россия могла бы снова угрожать нам ядерным оружием. Они этого не делают,

– сказал он.

Заметим, что Украина информацию о прорыве российской границы и событий в Курской области не комментировала.