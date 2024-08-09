ЗСУ мали б отримати дозвіл завдавати ударів вглиб території Росії хоча б по аеродромах. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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Це не буде "червоною лінією"

Олег Лісний переконаний, що Україна звертатиметься та дотисне наших партнерів, щоб вони надали дозвіл хоча б щодо аеродромів. Зараз наша держава має можливість для цього. Якщо будуть ракетні удари вглиб Росії, це не буде "червоною лінією" для Кремля.

Несправедливість має відійти на другий план. Нам мають дати дозвіл. Це логічно, це за правилами війни. Ця ситуація має підштовхнути до позитивного рішення. Якби ці "червоні лінії" були справжніми, зараз Росія могла б знову погрожувати нам ядерною зброєю. Вони цього не роблять,

– сказав він.

Зауважимо, що Україна інформацію щодо прориву російського кордону та подій у Курській області не коментувала.