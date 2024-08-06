В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией
Утром 6 августа российские власти заявили о попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области, в сети активно распространяют фото и видео вблизи границы. В то же время в украинской разведке пока не комментируют эту тему. Военное руководство Украины и Генштаба также пока не дают никакой информации.
Что известно о "прорыве" в Курской области, какая сейчас ситуация на границе с Россией и какая информация уже обнародована относительно боев там – читайте в материале 24 Канала.
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Пост в телеграмм-канале Министерства обороны России, который был обнародован ранее, был отредактирован после публикации, и теперь слова об отступлении украинской "диверсионной группы" с территории Курской области в нем отсутствуют. Новых сообщений от российского Минобороны о том, что происходит на этом участке российско-украинской границы, с тех пор не было. В Курской области уже девятый раз звучит оповещение воздушной тревоги. В то же время ситуация, по словам россиян, якобы "под контролем". Обстановка на приграничной с Украиной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, работают Минобороны и пограничники, Российские пропагандисты распространяют фейки об успехах России на фронте на фоне слухов о том, что украинские воины "зашли" в Курскую область. Российские военкоры и пропагандисты получили задание срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях, По словам Коваленко, уже есть новости о "триколорах на административных зданиях" и "больших победах" российских оккупантов. Российские телеграм-каналы жалуются, что в плен попали не менее восьми российских военнослужащих, в том числе срочник из Белгородской области Даниил Колесников. В опубликованном в соцсетях видео он рассказал, что на фоне интенсивного обстрела позиций российские военные просили командование вывести их, но руководство их "кинуло". В сети показали кадры, вероятно, пленных россиян в Курской области, которых любезно сопровождают Силы обороны Украины. Вражеское Минобороны придумывает, что к этому якобы причастны военные 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, оккупанты уже заявили о якобы уничтожении 16 единиц бронетехники Сил обороны Украины. Российское Минобороны сообщило, что около 8 утра по московскому времени до трехсот украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы страны-агрессора. Как говорят там, это произошло в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые расположены на российско-украинской границе. Захватчики также утверждают, что якобы нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в районах Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловодах и Храповщины Сумской области. А в район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Подобный "прорыв" в Курской области отказались комментировать в украинской военной разведке. Впрочем, по данным источников СМИ в ГУР МО, в эти действия точно не вовлечены бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что российские корреспонденты говорят неправду о ситуации в Курской области. Также власти вражеского региона заявили только о попытке прорыва границы в Курской области, однако не рассказывали, что там происходит на самом деле. Российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области. Россия не контролирует границу, По его словам, будет много новостей из Курской области. Перед этим руководитель Центра противодействия дезинформации объяснял, что группировка армии России "Север" проваливала оборону. Другие пропагандистские СМИ и военкоры тоже пишут, что украинские войска, вероятно, проникли в Курскую область России, и сейчас на границе продолжаются боевые действия. В российских пабликах со ссылкой на оккупантов пишут более тревожные заявления, чем те, которые транслирует местная власть. В частности, отмечают, что есть информация, что "ВСУ движутся в сторону Гончаровки Суджанского района на технике". Бои продолжаются. По имеющимся данным из нескольких источников, противнику (ВСУ – 24 Канал) удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа, Сразу за этим появились заявления, что колонны техники двигались в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка Курской области. Последний поселок расположен непосредственно возле Суджи. Город находится примерно в 10 километрах от границы с Сумской областью, и в 45 километрах – от самих Сум. Власти Курской области России заявили о попытке ВСУ прорваться на территорию региона. Пропагандисты пишут, что украинские военные намерены "увеличить давление" на этом направлении. Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил России не допустили прорыва границы,
Минобороны России больше не утверждает, что украинская диверсионная группа отступила из Курской области
– говорится в сообщении пропагандистов, которые цитируют губернатора.
Пропагандистам России приказали сместить фокус с "прорыва" границы в Курской области
– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
В Минобороны России признали, что в Курской области продолжаются бои
Россия не контролирует границу и проваливает оборону, – Центр противодействия дезинформации СНБО
– заявил Коваленко.
– говорится в сообщении.
Россияне заявили о попытке прорыва границы в Курской области
– написал губернатор Смирнов.
Пост в телеграмм-канале Министерства обороны России, который был обнародован ранее, был отредактирован после публикации, и теперь слова об отступлении украинской "диверсионной группы" с территории Курской области в нем отсутствуют.
Новых сообщений от российского Минобороны о том, что происходит на этом участке российско-украинской границы, с тех пор не было.
В Курской области уже девятый раз звучит оповещение воздушной тревоги. В то же время ситуация, по словам россиян, якобы "под контролем".
Обстановка на приграничной с Украиной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, работают Минобороны и пограничники,
Российские пропагандисты распространяют фейки об успехах России на фронте на фоне слухов о том, что украинские воины "зашли" в Курскую область.
Российские военкоры и пропагандисты получили задание срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях,
По словам Коваленко, уже есть новости о "триколорах на административных зданиях" и "больших победах" российских оккупантов.
Российские телеграм-каналы жалуются, что в плен попали не менее восьми российских военнослужащих, в том числе срочник из Белгородской области Даниил Колесников. В опубликованном в соцсетях видео он рассказал, что на фоне интенсивного обстрела позиций российские военные просили командование вывести их, но руководство их "кинуло".
В сети показали кадры, вероятно, пленных россиян в Курской области, которых любезно сопровождают Силы обороны Украины.
Вражеское Минобороны придумывает, что к этому якобы причастны военные 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, оккупанты уже заявили о якобы уничтожении 16 единиц бронетехники Сил обороны Украины.
Российское Минобороны сообщило, что около 8 утра по московскому времени до трехсот украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы страны-агрессора.
Как говорят там, это произошло в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые расположены на российско-украинской границе.
Захватчики также утверждают, что якобы нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в районах Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловодах и Храповщины Сумской области. А в район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.
Подобный "прорыв" в Курской области отказались комментировать в украинской военной разведке. Впрочем, по данным источников СМИ в ГУР МО, в эти действия точно не вовлечены бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что российские корреспонденты говорят неправду о ситуации в Курской области. Также власти вражеского региона заявили только о попытке прорыва границы в Курской области, однако не рассказывали, что там происходит на самом деле.
Российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области. Россия не контролирует границу,
По его словам, будет много новостей из Курской области. Перед этим руководитель Центра противодействия дезинформации объяснял, что группировка армии России "Север" проваливала оборону.
Другие пропагандистские СМИ и военкоры тоже пишут, что украинские войска, вероятно, проникли в Курскую область России, и сейчас на границе продолжаются боевые действия.
В российских пабликах со ссылкой на оккупантов пишут более тревожные заявления, чем те, которые транслирует местная власть. В частности, отмечают, что есть информация, что "ВСУ движутся в сторону Гончаровки Суджанского района на технике".
Бои продолжаются. По имеющимся данным из нескольких источников, противнику (ВСУ – 24 Канал) удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа,
Сразу за этим появились заявления, что колонны техники двигались в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка Курской области.
Последний поселок расположен непосредственно возле Суджи. Город находится примерно в 10 километрах от границы с Сумской областью, и в 45 километрах – от самих Сум.
Власти Курской области России заявили о попытке ВСУ прорваться на территорию региона. Пропагандисты пишут, что украинские военные намерены "увеличить давление" на этом направлении.
Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил России не допустили прорыва границы,