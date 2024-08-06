В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией

Утром 6 августа российские власти заявили о попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области, в сети активно распространяют фото и видео вблизи границы. В то же время в украинской разведке пока не комментируют эту тему. Военное руководство Украины и Генштаба также пока не дают никакой информации.

Что известно о "прорыве" в Курской области, какая сейчас ситуация на границе с Россией и какая информация уже обнародована относительно боев там – читайте в материале 24 Канала.

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