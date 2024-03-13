Россия опасается новых рейдов добровольцев к выборам президента, – ISW

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, 12 марта начали операцию непосредственно на территории страны-агрессора. Россия ожидает, что ближе к выборам таких рейдов станет больше.

Институт изучения войны также отмечает, что даже несмотря на прорывы границы, Москва не желает перебрасывать военных с других направлений. Они используют менее опытные силы.

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Рейд до выборов

Институт изучения войны сообщает, что Россия использует солдат срочной службы для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений. Аналитики отмечают, что, вероятно, это связано с нежеланием Кремля перебрасывать силы дальше от линии фронта.

В то же время российские военкоры отмечают, что вторжение произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут состояться дополнительные операции.

Цель операции – Москва

Один из бойцов "Свободы России" отметил, что легион собирается пойти на Москву. Он отметил, что это вопрос нескольких месяцев и их стратегическая задача. Ради него все это и началось. Однако, как отмечает россиянин, пока добровольцы не готовы к походу на российскую столицу.

Легион "Свобода России", Сибирский батальон и Русский добровольческий корпус хотят активизировать внутреннюю оппозицию в России. Операция российских добровольцев была намеренно приурочена к президентским выборам. Они хотят принести "воздух свободы" по крайней мере в некоторые регионы страны.

В связи с рейдом российских добровольцев, в селе Теткино появились бюллетени с вопросом "поддерживаете ли вы создание Курской автономной республики". В легионе "Свобода России" предположили, что Россию придется освобождать по частям. Там отмечают, что в будущем страну-агрессора ждут серьезные революционные процессы.