В Верховной Раде впервые прокомментировали прорыв границы в Курской области

Россияне жалуются на то, что их солдат захватывают в плен на Курщине. Впрочем, украинская сторона официально не комментирует это.

Вечером 9 августа в телеграм-каналах появилось видео якобы от украинских военных. В нем говорится о захвате города Суджа.

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Что сказали в Верховной Раде о событиях на Курщине

Комментарий для "Радио Свобода" дал народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Наши войска продвигаются и наносят поражение противнику. И самое главное, что продвигаются достаточно профессионально. Я уже говорил об этом, еще раз повторяю: возможно, это одна из немногих операций, возможно, единственная, когда несмотря на современную оптическую разведку, агентурную разведку, несмотря на современные средства передачи информации, был именно достигнут эффект внезапности, которого достаточно сложно в современной войне достичь,

– сказал парламентарий.

Позиция украинской власти

8 августа в традиционном обращении Владимир Зеленский сказал: "Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано".

На следующий день он тоже намекнул на события в Курской области, мол, украинские военные обеспечивают пополнение обменного фонда, а последние трое суток – особенно активно.

Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу сказал, что для Путина эти события станут лишь началом.

Наконец, Александр Сырский заинтриговал фотографией с подписью "Работаю в выходном районе". Вероятно, речь идет о Сумщине.

Партнеры сдержанно комментируют события на Курщине в том ключе, что Украина вправе защищать свой суверенитет так, как считает нужным.