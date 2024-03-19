В Пентагоне оценили угрозу прорыва российской армии на фронте в Украине

В США наблюдают за действиями российской армии на фронте. Американские власти видят, что войску оккупантов все же удается достичь небольших успехов на фронте в Украине.

Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остина во время брифинга с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Глава Пентагона отметил, что украинские военные заверили его, что оборона будет продолжаться и в дальнейшем, передает 24 Канал.

Интересно США не допустят, чтобы Украина проиграла, – глава Пентагона

Остин оценил возможности прорыва российской армии

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальном прорыве россиян на фронте, Остин отметил, что Соединенные Штаты увидели, что России удается частично достигать небольших военных побед.

Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые захватывают,

– ответил глава Пентагона.

Министр обороны США также отметил уверенность украинского военного командования во главе с Главнокомандующим Александром Сырским в способности защитить свое государство от агрессора.

Кроме того, Остин отметил важность дальнейшей поддержки оборонных усилий Украины, выразив надежду, что новое финансирование американской помощи будет утверждено в ближайшее время.

В Пентагоне высказались о будущей помощи Украине