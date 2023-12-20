Может ли Россия совершить большой прорыв на фронте: разведка Британии оценила риски
Источник:Ministry of Defense
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако украинские военные продолжают защищать нашу землю. Разведка Великобритании дала оценку возможному прорыву России на поле боя.
Большой прорыв русских войск на фронте маловероятен, а в зоне боевых действий в большинстве своем наблюдается "стагнация". Об этом сообщила разведка Минобороны Британии в среду, 20 декабря.
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Вероятный прорыв России
Разведчики Британии отметили, что в течение последних недель Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку украинские войска переходят к оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.
В отчете также сообщается, что такие мероприятия проводятся в ответ на призывы Президента Украины Владимира Зеленского ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.
В частности, речь идет о том, что Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, по состоянию на середину декабря там были установлены "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.
Так, в отчете разведки Британии говорится, что Россия продолжает локальные варианты наступления в нескольких секторах, однако большой прорыв со стороны России маловероятен.
Оценки британской разведки относительно войны в Украине: последние новости
- Британская разведка объяснила атаки окупантов на украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным Минобороны Британии, россияне перешли в согласованную кампанию воздушных ударов. Враг такими поступками пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.
- В британской разведке не обошли тему потерь российской армии. Так, разведчики подчеркнули, что уровень своих потерь не понимают в Кремле. Поскольку в России привыкли переписывать цифры своих погибших и раненых солдат.
- По оценкам представителей британского ведомства потери русской стороны составляют от 220 до 280 тысяч раненых и примерно 70 тысяч убитых.