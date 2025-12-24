Как сложилась такая ситуация и почему россияне смогли продвинуться именно на этом направлении для 24 Канала предположил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.
Смотрите также Россияне захватили новый населенный пункт на Сумщине, – DeepState
О ситуации на Сумщине
Ситуация на этом участке фронта возле Грабовского действительно обострилась, однако украинские подразделения сдерживают противника и принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага, сообщил Мусиенко.
Если в начале враг заходил постепенно, то сейчас они задействовали определенные силы. В то же время наши подразделения сдерживают противника, в том числе и силами обороны принимаются меры для того, чтобы обезопасить от дальнейшего продвижения и фактически стабилизировать ситуацию, не дать врагу прорываться дальше,
– отмечает Мусиенко.
Почему россиянам удалось прорваться
Мусиенко напомнил, что ранее российские пропагандисты уже распространяли информационные вбросы о возможных атаках на Черниговскую область, и действительно готовили там демонстрационные действия.
Те попытки были сорваны подразделениями сил безопасности и обороны, поскольку заранее были обнаружены замыслы противника,
– объясняет он.
В случае с Сумской областью, по словам эксперта, "российские войска проверяли слабые места украинской обороны". Враг пытался прощупать места и участки нашей обороны и, к сожалению, обнаружил определенный участок, где он решил, что может прорваться из-за численного превосходства.
Бои на Сумщине: смотреть по карте
Цель – фактически зайти, распространить свое влияние и присутствие и попытаться закрепиться на участке от одного до трех километров вблизи государственной границы с Россией.
Такие действия имеют не только тактическую, но и психологическую составляющую.
Это делается для того, чтобы оттянуть наши силы, создать психологический эффект, нагнетать ситуацию и показать, якобы это может быть новое наступление на Сумщину,
– подытожил эксперт.
Сейчас боевые действия продолжаются и Силы обороны Украины выполняют комплекс мероприятий для остановки противника.
Заметьте, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что бои в приграничном селе Грабовское на Сумщине – это не подготовка к масштабному наступлению, а часть более широкой кампании информационной и когнитивной войны, которую Кремль использует, чтобы создать впечатление перед Западом, будто линия фронта "разрушается" и ослаблена, и так повлиять на восприятие ситуации на поле боя. При этом аналитики подчеркивают, что нет доказательств подготовки полноценного наступления через границу, а линия обороны Украины остается стабильной.
Что происходит на Сумщине: последнее
- В селе Грабовское в Сумской области продолжаются бои. Около 100 российских военных зашли на территорию и пытаются продвинуться в сторону Рясного. Украинские силы обороны пытаются выбить российские подразделения с их позиций, но бои продолжаются и ситуация остается напряженной.
- Российские военные принудительно вывезли более 50 гражданских лиц на временно оккупированные территории. При этом большинство из этих людей ранее официально письменно отказались от эвакуации. В Украине такие действия расценивают как грубое нарушение норм международного гуманитарного права и незаконную депортацию гражданского населения.
- Украинские защитники отмечают, что враг не имеет масштабного стратегического контроля над Сумщиной и продвижение ограничено отдельными локальными успехами около границы. Есть данные о продвижении россиян у Юнаковки, но общая линия фронта остается напряженной, а Силы обороны держат позиции.