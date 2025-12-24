Как сложилась такая ситуация и почему россияне смогли продвинуться именно на этом направлении для 24 Канала предположил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

О ситуации на Сумщине

Ситуация на этом участке фронта возле Грабовского действительно обострилась, однако украинские подразделения сдерживают противника и принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага, сообщил Мусиенко.

Если в начале враг заходил постепенно, то сейчас они задействовали определенные силы. В то же время наши подразделения сдерживают противника, в том числе и силами обороны принимаются меры для того, чтобы обезопасить от дальнейшего продвижения и фактически стабилизировать ситуацию, не дать врагу прорываться дальше,

– отмечает Мусиенко.

Почему россиянам удалось прорваться

Мусиенко напомнил, что ранее российские пропагандисты уже распространяли информационные вбросы о возможных атаках на Черниговскую область, и действительно готовили там демонстрационные действия.

Те попытки были сорваны подразделениями сил безопасности и обороны, поскольку заранее были обнаружены замыслы противника,

– объясняет он.

В случае с Сумской областью, по словам эксперта, "российские войска проверяли слабые места украинской обороны". Враг пытался прощупать места и участки нашей обороны и, к сожалению, обнаружил определенный участок, где он решил, что может прорваться из-за численного превосходства.

Цель – фактически зайти, распространить свое влияние и присутствие и попытаться закрепиться на участке от одного до трех километров вблизи государственной границы с Россией.

Такие действия имеют не только тактическую, но и психологическую составляющую.

Это делается для того, чтобы оттянуть наши силы, создать психологический эффект, нагнетать ситуацию и показать, якобы это может быть новое наступление на Сумщину,

– подытожил эксперт.

Сейчас боевые действия продолжаются и Силы обороны Украины выполняют комплекс мероприятий для остановки противника.

Заметьте, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что бои в приграничном селе Грабовское на Сумщине – это не подготовка к масштабному наступлению, а часть более широкой кампании информационной и когнитивной войны, которую Кремль использует, чтобы создать впечатление перед Западом, будто линия фронта "разрушается" и ослаблена, и так повлиять на восприятие ситуации на поле боя. При этом аналитики подчеркивают, что нет доказательств подготовки полноценного наступления через границу, а линия обороны Украины остается стабильной.

