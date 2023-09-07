В разведке США рассказали, удастся ли Украине совершить прорыв на фронте до конца 2023 года

Украинское контрнаступление продолжается уже три месяца. В США оценили шансы ВСУ прорвать все линии российской обороны.

В военной разведке США считают, что контрнаступление ВСУ начало набирать обороты. Директор военной разведки Трент Мол рассказал, каких успехов Украина сможет добиться на поле боя до конца года.

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Прорвать вражескую оборону реально, но есть условие

В администрации Байдена заявляют, что до кульминации украинского контрнаступления осталось максимум семь недель. Трент Мол тоже отмечает, что у Украины не так много времени для совершения прорыва, ведь впереди ее ждет зима и возможные трудности с поставкой боеприпасов.

Кто-то считает, что ВСУ бросит все свои силы на прорыв второй линии обороны, но вряд ли сможет ее прорвать. Сам Мол верит, что последние успехи Украины в районе Работино и прорыв первой линии обороны дают основания предположить, что ВСУ может прорвать все линии российской обороны до конца года. Правда, с вероятностью 40–50%. Ведь опять-таки будет многое зависеть от количества снарядов и погодных условий.

Украина будет иметь хорошие перспективы в новом раунде уже в следующем году, если ей удастся расширить наступление возле Работино и удержать освобожденные позиции, отметил Мол.

Недооценка соперника

В военной разведке отмечают, что контрнаступление ВСУ все три месяца длилось очень медленно. В последнее время критике подвергалась и военная стратегия украинских командующих. В частности, американцев волновало решение Украины рассредоточить свои силы по разным участкам фронта, в частности, разместить наиболее опытные подразделения на востоке вокруг Бахмута. В США считают, что целесообразнее было бы сгруппировать их на основном южном направлении.

Также Трент Мол отметил, что официальные лица США и Украины не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно будет пробить ее бронетехникой.

Впрочем, успехи украинцев в районе Работино и прорыв первой линии российской обороны все же развеивают пессимистические настроения.

Впереди еще вторая и третья линии обороны. Мол считает, что основная часть российского подкрепления остается на третьей линии.

Контрнаступление ВСУ: что известно