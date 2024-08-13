Байден не желает публично комментировать операцию Украины в Курской области

Джо Байден прокомментировал прорыв ВСУ в Курской области. Президент США ответил на вопрос, что он думает об операции Украины в районе Курска.

Американский лидер сказал об этом 13 августа. Кстати, 12 августа действия ВСУ на Курщине подтвердил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

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Что сказал об операции на Курщине Байден

Я бы лучше не комментировал это публично,

– сказал Джо Байден о прорыве ВСУ на Курщине.

Стоит заметить, что на брифинге перед этим представитель Государственного департамента США Ведант Патель заверил, что США не вовлечены ни к одной составляющей, планирования или подготовки операции ВСУ в Курской области.

"Оставлю украинским военным возможность о ней говорить... Но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, – это поддержка способности Украины себя защищать, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от атак и операций, которые могут происходить непосредственно неподалеку от границы", – объяснил представитель.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер говорила, что Украина имеет право защищать себя в Курской области, ведь там есть российские солдаты, которые атакуют из этого региона Украину.