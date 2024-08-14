Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить их на защиту Курска, – WSJ

Продолжаются бои на территории Курской области. В западных СМИ утверждают, что Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить их на Курск.

Соответствующее заявление сделали американские чиновники. Это означает, что операцией на Курщине Украина таки заставила Россию перегруппировать свои силы.

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В США не говорят, сколько войск перебрасывает Россия

The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц пишет, что США "все еще пытаются определить важность шага России". В то же время они сообщают, что о каком количестве войск идет речь.

Но новая оценка США подтверждает заявления украинских официальных лиц, которые заявили, что неожиданное вторжение на прошлой неделе в Курскую область отвлекло российские войска от Украины, где преимущество Москвы в живой силе и технике позволяет им продвигаться вперед в нескольких местах,

– добавили в издании.

Добавим, что об отводе российских войск ранее говорили и в издании Politico. Там утверждают, что Путин приказал вывести часть войск с Юга Украины, чтобы защитить Курскую и Белгородскую области. А в ISW добавили, что российское командование может перебрасывать подразделения из Донецкой области.