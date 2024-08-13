В поддержку Украины: какие события в мире активизировал Курский рейд

В Курской области продолжается операция Украины. Наши военные за неделю смогли взять под контроль 1 000 километров квадратных территории врага и серьезно изменить отношение мира к нашему государству.

Планирование дальнейшего распада России не является чем-то фантастическим. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, добавив, что это реалистичное событие в международной ситуации безопасности.

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Чего боится Запад

Сейчас кардинальных сдвигов в отношении партнеров к распаду России нет. Они есть только в смысле того, что Запад перестает верить в российскую пропаганду, шантаж и не так сильно верит в ядерные угрозы, которыми разбрасываются оккупанты.

"Но если мы говорим о сценарии распада России, то сейчас такие переговоры идут довольно плохо. Проблема в том, что Запад убежден, что распад страны-агрессора не станет повторением развала СССР. В их видении – это будет повторение опыта Югославии, но с ядерным оружием", – рассказал Александр Краев.

Распад Югославии сопровождался рядом вооруженных конфликтов, которые продолжались между 1991 и 2001 годами. Народы Югославии стремились получить свою независимость. В результате страна распалась на 7 государств.

То есть в ситуации с Россией надо готовиться к попыткам массового уничтожения народов, их борьбы за выживание. Поэтому вопрос о распаде страны-агрессора пока не стоит на повестке дня и Запад к этому не готов.

Какие события вызвала операция в Курской области

"События в Курской области запустили диалоги о членства Украины в НАТО. Хотя раньше американцы говорили, что тема Альянса является "красной тряпкой" для Владимира Путина и поэтому не хотели нас принимать", – отметил Краев.

Однако Запад увидел, что Россия не способна реагировать, поэтому условия нашего членства приобретают совсем другую окраску. Но, к сожалению, в понимании Дональда Трампа ситуация не слишком изменилась, ведь он дальше продвигает идею переговоров России и Украины.

Но этому также есть объяснение. Трамп не может похвалить любые поступки, которые связаны с действующим президентом США Джо Байденом. Он оказывал Украине серьезную помощь. К тому же не стоит забывать, что главная цель Трампа – это победить на выборах, его значительно меньше интересуют события на Курщине.