Планування подальшого розпаду Росії не є чимось фантастичним. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, додавши, що це реалістична подія у міжнародній безпековій ситуації.

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Чого боїться Захід

Зараз кардинальних зрушень у ставленні партнерів до розпаду Росії немає. Вони є лише у сенсі того, що Захід перестає вірити у російську пропаганду, шантаж і не так сильно вірить у ядерні погрози, якими розкидаються окупанти.

"Але якщо ми говоримо про сценарій розпаду Росії, то зараз такі переговори йдуть доволі погано. Проблема в тому, що Захід переконаний, що розпад країни-агресорки не стане повторенням розвалу СРСР. У їхньому баченні – це буде повторення досвіду Югославії, але з ядерною зброєю", – розповів Олександр Краєв.

Довідково! Розпад Югославії супроводжувався низкою збройних конфліктів, які тривали між 1991 та 2001 роками. Народи Югославії прагнули здобути свою незалежність. Як наслідок країна розпалася на 7 держав.

Тобто у ситуації з Росією треба готуватися до спроб масового знищення народів, їхньої боротьби за виживання. Тому питання про розпад країни-агресорки поки не стоїть на порядку денному й Захід до цього не готовий.

Які події спричинила операція на Курщині

"Події у Курській області запустили діалоги щодо членства України в НАТО. Хоча раніше американці казали, що тема Альянсу є "червоною ганчіркою" для Владіміра Путіна й тому не хотіли нас приймати", – наголосив Краєв.

Проте Захід побачив, що Росія не здатна реагувати, тому умови нашого членства набувають зовсім іншого забарвлення. Але, на жаль, у розумінні Дональда Трампа ситуація не надто змінилася, адже він далі просуває ідею переговорів Росії та України.

Але цьому також є пояснення. Трамп не може похвалити будь-які вчинки, які пов'язані з чинним президентом США Джо Байденом. Він надавав Україні серйозну допомогу. До того ж не варто забувати, що головна мета Трампа – це перемогти на виборах, його значно менше цікавлять події на Курщині.