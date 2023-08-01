Три иностранных судна пришли в украинский порт, – Forbes

Три гражданских грузовых судна греческой, израильской и турецко-грузинской компаний 30 июля зашли в один из украинских портов в дельте Дуная. Часть СМИ назвала это "прорывом зерновой блокады".

Это первый приход иностранных судов после отказа российских террористов от зерновой сделки. Впрочем, является ли он на самом деле "прорывом блокады", рассказывает 24 Канал.

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Как иностранные суда прошли в украинский порт

В Кремле 17 июля цинично заявили о "прекращении" зерновой сделки. Кроме того, российские террористы пригрозили, что все суда, направляющиеся в порты Украины, будут рассматривать как "потенциальные перевозчики военных грузов".

Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно дошли до Украины, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски в настоящее время,

– подчеркнули в ISW.

OSINT-исследователь Маркус Йонссон отметил, что группа самолетов НАТО тщательно следила за кораблями, когда они направлялись в небольшой украинский порт напротив Румынии на реке Дунай.

"Суда, вероятно, будут загружать зерно, а затем возвращаться в Черное море и дальше в иностранные порты", – предположили в Forbes.

Йонссон писал, что израильское судно Ams1 первым вошло в украинскую ветвь Дуная. Греческое Sahin 2 шло к северу от пролива Босфор, а турецко-грузинское Yilmaz Kaptan – к западу от северной Турции.



Судно Ams1 пришло в украинский порт / Скриншот

Все три судна шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За ними наблюдали патрульный самолет ВМС США P-8, армейский Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Журналисты отметили, что ни один из этих самолетов обычно не имеет оружия. Впрочем, истребители Альянса, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16 находились поблизости в Румынии.

На самом ли деле это "прорыв зерновой блокады"

Главный редактор BlackSeaNews отметил, что блокада – это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, повернуть, проводят осмотр и так далее.

Термин "зерновая блокада" еще можно было бы понять относительно портов Одесской области, потому что там был "зерновой коридор", которого пока еще нет. К дунайским портам этот термин не очень уместен. Как и просто "блокада",

– подчеркнул Андрей Клименко.

Добавил, пока все ограничивалось предупреждениями от оккупантов по рации и сообщениями о минировании.

Обратите внимание! Только за первые 9 дней после выхода из зерновой сделки российские террористы повредили 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Оккупанты уже уничтожили 180 тысяч тонн украинского зерна.

В МИД подчеркнули, что нужно прекратить эти "голодные игры" и немедленно обеспечить глобальную продовольственную безопасность.