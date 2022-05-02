Просто вернуть свое, ничего чужого нам не нужно, – Зеленский о победе

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важнее всего вернуть свои территории и людей, которые вынужденно переехали в другие страны.

Об этом говорится в новом интервью президента для австралийского телеканала Nine Network. Президент рассказал, о каком ходе событий он мечтает больше всего.

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Зеленский рассказал, что для него победа

По словам Зеленского, его главная цель в этой войне – вернуть территории, оккупированные российскими войсками.

Просто вернуть свое, просто покой на земле, чтобы люди вернулись домой. Ничего лишнего нам не нужно,

– отметил он.

Он добавил, что победа – это, прежде всего, о комфорте.

Победа выглядит комфортно, когда вы дома со своей семьей. И именно когда у тебя это забирают, ты понимаешь, что действительно имеет ценность,

– рассказал в интервью Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского австралийским журналистам: смотрите видео

Украинцы научились ценить самое важное

Президент подчеркнул, что большинство украинцев, которые сейчас переселились в Европу или уехали дальше, хотят вернуться в Мариуполь, Волноваху, Харьков, Запорожье и другие захваченные российскими войсками территории.

"Если спросить их о том, где они хотят остаться, я уверен, что большинство из них скажут "я хочу домой", – подытожил он, добавив, что война изменила ценности украинцев.

Возвращаясь к предыдущему вопросу журналиста, Зеленский отметил, что трудно оценить эту войну на расстоянии, поскольку украинцы поняли важность жизни, дома и семьи, только прожив все ужасы полномасштабного вторжения России.

Интервью Зеленского для Nine Network: основные положения

В программе 60 Minutes Зеленский рассказал, что не ожидал такого признания в мире и подчеркнул, что осознает цену этой популярности.

Кроме статуса "уважаемого лидера", президент получил и ряд врагов. Так, за время полномасштабного вторжения удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на главу государства. Зеленский пошутил, что это – не так много, особенно если сравнивать с ненавистью всего мира к главе России Владимиру Путину.

Президент признался, что и сам хотел отомстить России. После разоблачения зверств в Киевской области он чувствовал боль и ненависть. Впоследствии эти эмоции спали и сменились непониманием действий россиян.

Чтобы понимать реальную ситуацию на территории Украины, Зеленский каждый день получает фотографии и видео с мест преступлений.

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