Во время протестов в столице Беларуси Минске несколько машин митингующих наехали на силовиков ОМОНа. Произошло это 10 августа, когда страну охватила вторая волна восстания против действующей власти и президента Лукашенко.

Машины протестующих въехали в толпу ОМОНа

В сети появилось несколько соответствующих видео. На одном из них видно, как силовики ОМОНа стоят на оживленной дороге, перекрывая движение. А митингующие, чтобы проехать, вынуждены были наехать на правоохранителей. Об этом пишет 24 канал.

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Смотрите видео, как машина митингующих наехала на силовиков ОМОНа

На втором ролике можно увидеть, как группа ОМОНовцев стоит на дороге, вероятно где-то в спальном районе, и на них едет машина со стороны митингующих. Силовики, со своей стороны, в нее стреляют и бросают светлошумовые гранаты. В итоге авто таранит толпу спецназовцев.

Машина протаранила толпу ОМОНовцев в Минске: видео

Или кто-то из силовиков пострадал в результате обоих инцидентов – информации пока нет.

Добавим, что ранее митингующие, в том числе и на машинах, занимали полностью проезжую часть на нескольких центральных магистралях. Так они не давали проехать ни спецназовцам, ни спецтехнике к местам, где собирались другие протестующие .

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Что известно о протестах в Беларуси: коротко

Они начались 9 августа – после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.

Белорусы считают выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону светошумовые гранаты и бить дубинками.

Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Лишь примерно в три часа ночи протестующие начали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

На следующий день протесты возобновились. Но силовики уже не дали собираться митингующим в толпы – массово их задерживали, применяя силу, резиновые пули и шумовые гранаты.

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