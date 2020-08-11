Під час протестів у столиці Білорусі Мінську кілька машин мітингувальників наїхали на силовиків ОМОНУ. Сталося це 10 серпня, коли країну охопила друга хвиля повстання проти чинної влади та президента Лукашенка.

Машини протестувальників в'їхали в натовп ОМОНу

У мережі з’явилося кілька відповідних відео. На одному з них видно, як силовики ОМОНу стоять на жвавій дорозі, перекриваючи рух. А мітингувальники, аби проїхати, змушеними були наїхати на правоохоронців. Про це пише 24 канал.

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Дивіться відео, як машина мітингувальників наїхала на силовиків ОМОНу

На другому ролику можна побачити, як група ОМОНівців стоїть на дорозі, імовірно десь у спальному районі, і на них їде машина з боку мітингувальників. Силовики, зі свого боку, в неї стріляють та кидають шумосвітлові гранати. Зрештою авто таранить натовп спецпризначенців.

Машина протаранила натовп ОМОНівців у Мінську: відео

Чи хтось із силовиків постраждав у результаті обох інцидентів – інформації наразі немає.

Додамо, що раніше мітингувальники, зокрема й на машинах, займали повністю проїжджу частину на кількох центральних магістралях. Так вони не давали проїхати ані спецпризначенцям, ані спецтехніці до місць, де збиралися інші простестувальники.

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Що відомо про протести у Білорусі: коротко

Вони розпочалися 9 серпня – після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише приблизно о третій ночі протестувальники почали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Наступного дня протести поновилися. Але силовики вже не дали збиратися мітингувальникам у натовпи – масово їх затримували, застосовуючи силу, гумові кулі та шумові гранати.

Детальніше про протести в Білорусі – читайте за цим посиланням.