Шок и бойкот: как Израиль отреагировал на протесты в Дагестане и заявления Эрдогана

В Дагестане местные организовали антиизраильские митинги. Также президент Турции Реджеп Эрдоган на многотысячном митинге поддержал боевиков ХАМАС. Эти события шокировали израильский народ.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис. В частности, после заявлений Эрдогана в Израиле призывают бойкотировать турецкие товары и не летать в Турцию.

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"В Израиле это вызвало огромный резонанс. Выйти на площадь, где находятся тысячи людей, и сказать, что ХАМАС – это не террористическая группировка. Поэтому сейчас идет бойкот турецких товаров, сериалов и кампания против полетов в Турцию на отдых", – объяснил активист.

"Протесты могли закончиться резней"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не считает членов ХАМАС террористами и обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газы. Кроме того, он отменил свой визит в Израиль.

Давид Майофис отметил, что такое отношение к израильскому народу – это политика России в последние несколько лет. Все больше людей в Израиле понимают, что Россия открыто поддерживает террористов ХАМАС.

Израильтяне оказались в шоке от масштаба этих действий. Это обсуждали все израильские новости. Все больше людей открывает глаза на то, что стоит за российской политикой и насколько глубокие связи с ХАМАС. Несколько дней назад Россия приняла у себя террористическую делегацию ХАМАС. Россия окончательно выбрала сторону,

– сказал он.

В частности, власти и полиция в Дагестане не сделали ничего, чтобы остановить эти протесты. Россияне бегали по аэропорту и искали израильтян. По мнению общественного деятеля, это новый уровень преследования евреев.

"По данным, которые я видел, никаких израильтян на рейсе не было. А если бы были, это могло закончиться резней. Пошли угрозы в сторону еврейских семей, живущих в тех районах. Речь даже об эвакуации. Это могло очень плохо закончиться. Это действительно страшно", – подчеркнул Давид Майофис.

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