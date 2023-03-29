Протестовать могут все, кроме россиян: что общего и отличного в пикетах во Франции и Израиле

Во Франции вспыхнули массовые протесты против пенсионной реформы. В Израиле граждане протестуют против политики премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу судебной реформы. Население выражает свое недовольство действиями власти, а в России этого не происходит.

Журналист-международник Алексей Бурлаков в эфире 24 Канала проанализировал общее и отличное в пикетах Франции и Израиля. По его словам, ничто не заставит президента Франции Эммануэля Макрона изменить свое решение.

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Ничто не заставит Макрона изменить свое решение

Бурлаков отметил, что общее в этих пикетах то, что они возникли из-за законопроекта. Но главное отличие в том, что французский лидер не собирается менять свое решение и сворачивать законопроект о пенсионной реформе.

Там меняют пенсионный возраст с 62 до 64. Во Франции есть статья в конституции, которая позволяет не принимать решения парламентом, а просто подписать его. Там люди сжигали эту статью в конституции, захватывали аэропорты. Но ничего не заставит Макрона изменить свое решение,

– сказал он.

Журналист-международник убежден, что в результате протестов во Франции не будет революции, свержения власти или гражданской войны. Он отметил, что президент Франции не скрывается и отвечает на все вопросы, которые ему задают.

Бурлаков о протестах во Франции и Израиле: смотрите видео

В Израиле более сложная ситуация

Алексей Бурлаков считает, что ситуация в Израиле более сложная. Там граждане заявили, что если власти будут продвигать законопроект о судебной реформе, то не будет работать вся система здравоохранения.

"Нетаньяху сказал: "Хорошо, мы замораживаем эту реформу, посмотрим, что будет дальше". Возможно, это тоже хитрость: "Сейчас заморозим, вы пойдете по домам, а мы потом будем дальше принимать. Мы его замораживаем как минимум до лета. Расходитесь, все же нормально, чего вы еще хотите?" – отметил журналист.

Протесты во Франции и Израиле: коротко