Пророссийские силы расшатывают ситуацию в Молдове: политолог рассказал о проплаченных протестах

Россия пытается "расшатать" ситуацию в Молдове, чтобы привести к власти пророссийские силы. Для этого она устраивает митинги в столице и опирается на самых бедных граждан страны.

Организацией проплаченных митингов в Молдове может заниматься "Пятое управление" ФСБ России. Об этом 24 каналу рассказал политолог, главный редактор медиаресурса AVA-TV (Молдова) Андрей Андриевский.

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Организаторы "митингов"

Эксперт отметил, что "Пятое управление" ФСБ, которое занималось дестабилизацией Украины, предпринимает попытки "раскачать ситуацию" в Молдове из-за "своих людей".

Они проводят еженедельно большие митинги и протесты. По людям видно, что это беднейшие слои населения, которые за небольшие деньги выходят "протестовать". Это признал сам лидер партии "ШОР" Илан Шор, который спонсирует это дело и лет 5 находится под уголовным преследованием и скрывается от правосудия в Израиле.

– объяснил обозреватель.

По его словам, Шор стал новым "фронтменом" пророссийских сил, "раскачивающих" ситуацию в Молдове.

"Инспекторы полиции опубликовали отрывки перехватов телефонных переговоров между молодыми спортсменами, как те обсуждали, что будут "костяком" этих протестов. Они должны были бороться с полицией, вести столкновения, и это все очень серьезно. Поэтому в стране есть угроза большой дестабилизации ", – добавил. Андриевский.

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Или масштабные акции

По мнению медийщика, организаторы протестов каждый раз говорят о "сумасшедших цифрах" относительно количества участников "акций протеста".

Организаторы говорят, что митингуют 70 – 80 тысяч человек всего. На центральных улицах просто физически столько не смогут разместиться. Полиция говорит, что их всех до 10 тысяч. Там процентов 90 – это пенсионеры, а также в районе 1000 молодых "митингующих",

– указал эксперт.

Он отметил, что партия "ШОР" проводит протесты только в Кишиневе, хотя людей "собирают" по всей Молдове.

"Есть еще другая пророссийская сила – "социалисты", которая сейчас работает параллельно. Их протесты идут по районам. То есть, пожалуй, они "качают" ситуацию по методичке из того же центра: одни митингуют в центре, а другие – по районам", – подчеркнул обозреватель.

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Угроза для государства

Андриевский констатировал, что пророссийские силы пытаются изо всех сил довести ситуацию до государственного переворота, но у них ничего не получается.

Проблема России – что она сделала ставку на самых больших негодяев. То есть, это люди с уголовными делами, которые имеют негативную репутацию. Тот же экс-президент Додон имеет прозвище "Кулек" – за его коррупционные скандалы,

– рассказал журналист.

По его словам, несмотря на то, что в обществе есть определенное недоверие к власти из-за того, что они "недостаточно хорошо справляются с энергетическим кризисом", в то же время нет настроений к свержению законного режима.

"Сбросим власть и поставим "кульков" и бандитов" – такого нет. Россия, как всегда, выбрала себе в ставленники не тех людей. Поэтому я считаю, что этот переворот не удастся, но они будут пытаться изо всех сил", – резюмировал эксперт.

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