Вторая акция за месяц: в США массово протестуют против Трампа и Маска

Американцы выходят на митинги против действующей власти. Под критику протестующих попал и Маск как один из символов трампизма.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News. Во время прошлых протестов в начале февраля участники акции предлагали отправить Маска на Марс.

Смотрите также Записка "Убейте Илона" и обстрел дилерского центра Tesla: в США растет недовольство Маском

Американцы против Трампа

Протесты снова охватили всю страну. Организатором снова выступило движение #50501, которое призывает провести 50 протестов во всех 50 штатах в один день.

На этот раз протесты получились "тематическими". В третий понедельник февраля в США отмечают День президента. Поэтому лозунгами стали "Не мой день президента" и "Без королей в день президента". Последнее обыгрывает изображение Трампа в королевской короне, которое выложил Белый дом.

На улицы вышли тысячи. Несмотря на это, мероприятия проходят мирно – люди поют, несут плакаты. Мороз и снег не остановили возмущенных граждан. Правда, в штате Аризона они не смогли попасть в правительственное здание.

Смотрите видео протестов в США:

Некоторые лозунги:

"Это переворот";

"Трусы кланяются Трампу, патриоты, вставайте";

"Иммигранты делают Америку великой снова".

Один из плакатов изобразил дядю Сэма, который говорит "Я хочу, чтобы ты сопротивлялся".

Забавно, но в Вест-Палм-Бич состоялись контрдемонстрации в поддержку Трампа. Сторонники президента собрались возле Международного гольф-клуба Трампа.

Ранее мы писали, что рейтинг Трампа снижается. И если по некоторым показателям он потерял всего несколько процентов, то по другим – сразу десять.