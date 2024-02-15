У Путина только один выход: как Кремль может ответить на протесты после "выборов"
В России все чаще проходят протесты родственников мобилизованных. Однако уже сейчас их начнут жестко репрессировать, поэтому вряд ли это движение сможет стать массовым.
После президентских "выборов" в России Кремль начнет жесткую мобилизацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Путин объявит жесткую мобилизацию
Геннадий Гудков предположил, что сейчас российские силовики проверяют, действительно ли у протестующих кто-то воюет или погиб на фронте. Всех, кто поддерживает это движение, начнут жестко репрессировать, не трогая тех, у кого кто-то воюет или погиб.
Вряд ли это движение может быть массовым, ведь от него уже начали отсекать любую общественную поддержку. Но Кремль это раздражает и смущает. Поэтому в ответ после своего "переизбрания" Владимир Путин объявит жесткую мобилизацию.
Ранее в Кремле надеялись на так называемую "добровольную" мобилизацию. Они давили, пугали, новые оккупанты прибывали на фронт. Но сейчас личного состава не хватает, поэтому не проводят ротаций.
Ответ системы будет очень простым – жесткая мобилизация. Тогда уже можно будет делать ротацию, чтобы снять проблему. По моему мнению, она будет решаться именно таким образом, я не вижу другого способа,
– считает оппозиционер.
Протесты жен мобилизованных: последнее
- Движение жен российских мобилизованных начало свою деятельность осенью 2023-го года. Они требуют демобилизации своих мужей. Заметим, что россиянки не выступают против войны России в Украине. Впоследствии это движение стало более радикальным.
- Жены мобилизованных россиян провели акцию в центре Москвы с требованием вернуть их мужей домой. Ранее Кремль игнорировал подобные митинги. Однако на этот раз наведались российские силовики. Жен они не трогали, однако задерживали журналистов, которые фиксировали акцию движения "Путь домой". Их традиционно запихнули в автозак и увезли в неизвестном направлении.
- Аналитики ISW считают, что во время акции специально задерживали именно журналистов, а не жен. Таким образом хотели помешать освещению акции и предотвратить превращение в информационном пространстве членов движения на "мучеников" из-за арестов.