Может ли Украина уничтожить важный для Путина самолет: обзор критических проблем Кремля

Украинским защитникам 14 января удалось сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что стало серьезной потерей для врага. В то же время недовольство граждан страны-агрессора растет и иногда они выходят на протесты.

Свои мнения по поводу последних важных событий выразили гости программы "Топтема" на 24 Канале с Артемом Овдиенко – политолог Николай Давидюк, военно-политический обозреватель Александр Коваленко и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Среди самых главных тем – сможет ли Украина повторить успех с А-50 и почему для Владимира Путина наступают тяжелые времена.

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Из чего могли сбить А-50

Алексей Гетьман: Было три версии, добавилась четвертая – это комплекс С-200. До этого были либо Patriot, либо собственноручно, либо F-16.

Ракета С-200 может преодолевать расстояние более 200 километров. Это очень старый зенитно-ракетный комплекс, он не может перехватывать скоростные цели или цели с малоэффективной отражающей поверхностью, то есть маленькие. В то же время А-50 – это большая цель, не очень скоростная и имеет большую эффективную отражающую поверхность. Поэтому на экранах кругового обзора С-200 она выглядела бы как очень большая цель.

Когда я увидел хвост Ил-22, побитый обломками, то это 100% зенитная ракета. Это не может быть ракета "воздух-воздух", потому что она по-другому поражает цель, она маленькая. Вероятнее всего, версию с F-16 можно отбросить. Если это правдивое фото Ил-22, то это точно любая зенитная ракета.

Элементом такой поражающей ракеты является не непосредственно взрыв. Взрыв здесь используется, чтобы разбросать мелкие обломки, которые с помощью кинетической энергии движения воздушной цели, делают из нее "сито". Мы помним фотографии MH-17, который был сбит оккупантами в Донецкой области – показывали переднюю часть этого самолета и был побит как будто такими дырочками. То, что было на хвосте этого Ил-22, – очень похоже.



Побитый хвост российского Ил-22 / Фото из российских телеграм-каналов

Александр Коваленко: Если говорить о каждой из версий, то, действительно, версия с С-200 вполне возможна. Там даже есть модификации, которые имеют расстояние более 200 километров. Но есть нюанс, который не позволяет мне полностью согласиться с версией С-200.

Дело в том, что мы недавно переделали эти ракеты для использования по поверхности. К сожалению, их эффективность против эшелонированной ПВО россиян ниже, чем у дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow, SCALP-EG и других средств поражения.

Поэтому вражеская ПВО имеет возможность их перехватывать. То есть С-200 – это не настолько уникальная ракета, которая имеет феноменальную скорость и соответствующие функции, как например Storm Shadow и SCALP-EG, которые фактически могут устанавливать помехи в формате радиоэлектронной борьбы, а также противодействовать помехам со стороны РЭБ. Соответственно, имеют низкий уровень заметности фиксации и сопровождения средствами РЛС.

С-200 – это также большая "бандура", которую видят и могут перехватить. Российская ПВО с этим справляется. Поэтому версия, что С-200 сбила А-50 – теоретически возможна, но у меня есть сомнения, что это было именно С-200.

Если мы говорим о Patriot PAC-2, то официально в открытых источниках их максимальная дальность поражения – 160 километров. Из этого возникает вопрос. Допустим, А-50 еще как-то могли сбить, рискуя тем, что сама установка размещалась возле линии боестолкновения, потому что это достаточно экстремальные расстояния.



Характеристики сбитого российского А-50 / Инфографика 24 Канала

Просто так к линии боестолкновения эту установку не будут подвозить. Обязательно должен быть буфер безопасности. Мы видим, что сейчас у россиян некоторые из модификаций "Ланцетов" залетают на 70 километров вглубь тыловой территории. Следовательно, это огромный риск использования Patriot, ведь потеря такой установки является гораздо большей репутационной потерей, чем уничтожение А-50.

Однако возникает другой вопрос – Ил-22. Его сбили над Азовским морем на гораздо большем расстоянии от А-50 – ближе уже к самому Керченскому мосту. То есть это за пределами Patriot PAC-2.

Моя версия такова: Россия, когда занимается рекламой своего оружия, которое якобы не имеет аналогов в мире, преимущественно завышает его характеристики. В течение 2022 года, когда мы начали трофеить большое количество их оружия, которого раньше у нас не было, те же ЗРПК "Панцирь С1", более новейшие модификации Т-72Б3, Т-90М "Прорыв" и так далее – мы увидели, что на самом деле их характеристики отличаются в худшую сторону.

С другой стороны, у западных производителей оружия немножко другая тактика. Они, когда презентуют свои изделия, заявляют характеристики, которые не превышают или точно соответствуют этому оружию, либо они уменьшены. Поэтому максимальных возможностей западной техники на самом деле не знает никто. Их можно полностью установить тогда, когда эту технику полноценно используют в боевых действиях на максимум этих возможностей.

Может ли Украина сбить еще один А-50

Александр Коваленко: Сейчас у россиян уже нет 7 А-50. Один из них находится на модернизации уже достаточно давно, а два других нуждаются в ремонте. Последние разы, когда происходили регулярные дежурства в воздушном пространстве, то фиксировалось именно дежурство 5 самолетов А-50. Фактически сегодня у них осталось 4 самолета и они не смогут дежурить в режиме, который был до того.

Так что, сможем повторить (уничтожение еще одного А-50 – 24 Канал), потому что россияне все равно будут вынуждены поднимать эти самолеты для дежурства. Без них они не смогут реализовывать разведывательную деятельность в нашем воздушном пространстве. Они зависимы от этих самолетов, как и от Ил-22, который является воздушным командным пунктом и отвечает за стабильную связь подразделений.

Как уничтожение А-50 повлияло на массированные ракетные атаки

Алексей Гетьман: Для того чтобы подготовить массированный удар, надо привлечь очень разные подразделения, зарядить самолеты, выдать полетное задание. То есть, это серьезная подготовка. Желательно это согласовать с военно-морским флотом для того, чтобы был одновременный запуск "Калибров", Х-101, Х-555. Кроме того, это надо согласовывать с беспилотными летательными аппаратами – "Шахедами", чтобы они были в необходимой точке, когда должна прилететь ракета.

Конечно, без воздушной разведки, без таких самолетов – россияне могут это сделать, но это крайне трудно. Мы точно спутали им карты. Я уверен, что будет определенная задержка в следующем массированном обстреле.

С другой стороны, эта задержка приведет к тому, что они используют больше ракет, чем во время предыдущих атак. Россияне производят ракеты. За месяц могут изготовить до сотни – около 70 – 80 ракет. Но во время паузы между этими ударами они накапливают ракеты.

Что будет с деньгами от США

Николай Давидюк: В США идут внутриполитические торги – кто выиграет этот бюджет, тот будет иметь топовые шансы победить на президентских выборах. Это последний бюджет перед президентскими выборами.

В то же время Джо Байден такой себе "добрый родственник". Он два месяца дает по 7 миллиардов, но не своих. Нам в месяц надо около 6 – 7 миллиардов долларов. В прошлом месяце мы получили 3,5 миллиарда от Болгарии. Вероятно, что был непубличный звонок, мол, надо поднажать, потому что Украине нужна помощь. Еще миллиард дал МВФ, потом 2 миллиарда предоставила Норвегия, Германия также выделяла 7 миллиардов.

США имеют возможности перестраховываться кем-то, пока у себя не решат вопрос. Мы понимаем цифру, которая необходима на месяц, и Штаты ее не один раз давали. Когда США видят, что свое передать не могут, они дают других.

Соединенные Штаты занимаются своими выборами исключительно: в приоритете и не граница, и не мы. Но сейчас они дают деньги, поэтому это тоже неплохо. Это гарантия, потому что выборы будут в ноябре, до января будет переходный период, и там уже точно никто не даст (средства – 24 Канал). То, что мы сейчас получим, это и будет перестраховка того января.

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Например, если выборы выиграет Дональд Трамп, то Байден уже не сможет дать деньги. Трамп может их блокировать, поэтому сейчас важно не просто получить эти 60 миллиардов, а получить все сразу.

Хватит ли Украине снарядов и противоракет для ПВО

Александр Коваленко: Сейчас экономия боеприпасов в зоне боевых действий действительно достаточно жесткая, это заметно.

Однако в целом говорить о снарядном голоде украинской армии очень трудно. В течение 2022 года мы делали 5 – 7 тысяч выстрелов в сутки. Так же почти в течение всего 2023 года. Только в октябре мы вышли иногда на уровень 9 – 10 тысяч выстрелов в сутки.



ВСУ стреляют из зенитной установки / Getty Images

А вот россияне в марте и апреле 2022 года могли позволять себе 60 – 80 тысяч выстрелов в сутки. Затем это пошло на уменьшение. Сейчас они (стреляют – 24 Канал) на уровне 10 – 15 тысяч снарядов в сутки. В течение почти двух лет полномасштабной войны мы вообще постоянно находились в состоянии снарядного голода, по сравнению с россиянами. Но наступали, освобождали наши территории, побеждали.

Сейчас действительно трудно, но мы видим, что происходят поставки от наших партнеров.

Касательно противоракет – у нас действительно есть некоторая проблематика с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа, которые дефицитны и заканчиваются. С другой стороны мы видим, что сейчас проводится модернизация ЗРК "Бук", "Куб".

На них устанавливается не только новое оборудование, а также возможность использовать пусковыми установками ракеты типа RIM-7 Sea Sparrow и АИМ-9. Это возможность использовать платформу, которых у нас достаточно, для ракет, которых у наших партнеров достаточно.

Кроме того, ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия преимущественно используются по российским ракетам. Дроны-камикадзе сегодня уничтожаются преимущественно стрелковым или зенитно-пушечным оружием. Те же самые самоходные зенитные установки Gepard прекрасно себя продемонстрировали, как и наши мобильные группы перехвата.

Так что именно эта компонента, особенно среднего и большого радиуса действия, вообще не привлекается в таких случаях.

О возможном разрешении бить западным оружием по России

Николай Давидюк: Сейчас в западных странах идет значимая борьба. Они, возможно, не могут дать больше ракет, но могут увеличить политические возможности этих ракет – позволить Украине стрелять по России. Это изменение произошло, когда их уже достало количество прилетов по Польше и Румынии.

В первые разы Владимир Путин звонил и говорил, что это якобы случайно. А потом привык и чувствует себя как дома со своими ракетами. Это типичная психология российского мужчины: пьяный начинает бить жену, а потом просит прощения. Это же типичный Путин: звонит потом в НАТО и говорит якобы стреляли, но не туда.

В какой-то момент это переходит все границы и они (страны ЕС – 24 Канал) призывают дать Украине возможность этого "пьяницу-алкаша" ставить на место. Путин первый начал, он подвинул "красную" линию ракет.

НАТО может даже не подписываться (под этой идеей – 24 Канал), ведь это будет звучать слишком громко и политически для Путина. Мы же должны делать ему мягкую украинизацию. Мы должны сказать, что это не НАТО, а самая слабая страна ЕС дала Украине добро стрелять по россиянам, но только ее ракетами, потому что НАТО против. И пусть они дадут ей все эти ракеты сотнями, тысячами.



Владимир Путин / Getty Images

Как Украина может использовать 40 SCALP от французов

Алексей Гетьман: Порты, Крым, приграничные территории. Целей много, а ракет мало. Будем очень осторожно их использовать. В первую очередь надо уничтожать зенитно-ракетные комплексы россиян – те же "Триумфы", С-400.

Я немножечко придержал бы эти ракеты, пока появятся F-16. Тогда можно было бы уничтожать зенитно-ракетные комплексы, а потом туда могли бы залетать наши Су-24, Су-25, МиГ-29. У россиян осталась бы возможность их перехватывать уже только собственными самолетами. А собственно российские самолеты мы бы отгоняли или уничтожали бы F-16, которыми прикрывали бы эти наши атакующие действия.

Тогда россияне не будут подходить, потому что будут понимать, что уязвимы. Следовательно, Керченский мост можно будет разрушить обычными бомбами.

Почему Германия медлит с передачей TAURUS

Александр Коваленко: В вопросе передачи Германией ракет TAURUS есть политическая составляющая. В последний раз Бундестаг заблокировал это предложение из-за нарушения процедуры представления.

Однако есть и другая составляющая, о которой почему-то никто не говорит. TAURUS очень похожи по своему функционалу на Storm Shadow и SCALP, но они не интегрируются в Су-24. Их невозможно интегрировать в наши фронтовые бомбардировщики. Здесь есть другой момент в контексте этой недели.



Ракета TAURUS / Getty Images

Дело в том, что лучшей платформой для TAURUS является либо Eurofighter Typhoon, либо Saab Gripen. Saab Gripen – это тот самолет, о котором Швеция недавно заявила, что намерена нам его передать. Кроме того, в прошлом году именно в Швецию отбыла группа наших пилотов для прохождения базовой подготовки на Saab Gripen.

Но под каким контекстом? Мол, они ознакомятся с общей эргономикой самолета, кокпитом и это позволит им больше быть подготовленными к уже подготовке на F-16.

Действительно, концепция очень похожа, кокпиты и эргономика – подобные. Но все же тратить несколько месяцев для того, чтобы привыкнуть к кокпиту в Gripen и потом себя свободно чувствовать в F-16, а почему же их не отправили, например, в Румынию или в Испанию, или в другую какую-то страну НАТО для такой подготовки, а именно в Швецию для Gripen. Так что здесь есть над чем подумать.

F-16 заставят россиян либо рисковать, либо терпеть

Александр Коваленко: По ракетам класса "воздух-воздух" есть очень интересный момент. У партнеров лучшая ракета этого класса – AIM-120 AMRAAM, которая имеет расстояние полета более 100 километров. Она идеально подходит для охоты за российскими самолетами, но есть нюансы.

Именно эта модификация ракеты является максимально эффективной. И здесь, внимание – с AWACS в комбинации. Если мы будем получать соответствующую поддержку наших F-16, даже из воздушного пространства в Румынии или над Черным морем, то фактически это будет достаточно серьезная поддержка, особенно Южного плацдарма левобережной Херсонщины, где мы можем установить полный контроль над воздушным пространством.

– это фактически самолет дальнего радиолокационного наблюдения и решения, то же самое, что и А-50. Там количество инженерного и технико-технологических персоналов – 25 человек, а в А-50 – 10 человек.

Российская авиация, чтобы противодействовать F-16, должна будет также использовать ракеты "воздух-воздух" большого радиуса действия. Но эти ракеты также должны иметь донаведение и получать соответствующую информацию от самолетов ДРЛО А-50.



Истребитель F-16 / Getty Images

Россияне по техническим характеристикам все равно будут проигрывать по возможностям и показателям. Таким образом, для них возникнет патовая ситуация: либо они будут пробовать хотя бы перехватывать F-16 в воздухе, используя именно эту компоненту, но рискуя как своими истребителями, так и А-50, который уже на вес не то что золота, на вес бриллиантов; либо они смирятся с этим, будут терпеть и забудут о как минимум воздушном пространстве левобережной Херсонщины.

У Путина сейчас самый опасный момент в карьере

Николай Давидюк: Важно не переоценивать протесты в Башкортостане, потому что там только 5 тысяч человек. Кроме того, сама республика в конституции неплохо выписана – как готовое государство как Татарстан. То есть россияне, которые шли якобы им помогать, а на самом деле – колонизировать, по документам даже не закрыли свой вопрос.

Дагестан, Ичкерия и Башкортостан – это три самых хрупких точки, куда надо бить. Мы уже поняли, что с европейской частью России ничего не сделаем: ни Петербург, ни Москва не вышли, не встряхнули Путина, что не хотят войны.

Некоторые лидеры Башкортостана сидят в Вене, другие – в Лондоне, то есть с этим можно работать и точно нужно. Сейчас будет самый хрупкий момент в карьере Путина за всю историю – "коронация короля" (выборы в России – 24 Канал). Это хрупкий момент, когда ты вроде бы власть, но еще не власть. И этот момент можно сорвать. До марта есть окно возможностей. Получится ли из этого что-то? Не знаю.

Мы должны там инвестировать в национализм. Это даст пиковую точку, когда такие, как Башкортостан, начнут откалываться, потому что не будет места для федеративности.

Фаиль Алсинов из Башкортостана не экоактивист, как его часто подают. Он политический националист своей республики. Он говорит, что не хочет, чтобы украли золото или соду. Это – политическая история. В Башкирии теперь свелось все к тому, что они призывают все-таки сохранить свою нацию, они не хотят раствориться в российской империи среди россиян.



Протесты в Башкортостане / Скриншот по видео

Башкиры не хотят, чтобы их называли россиянами. Они призывают пользоваться башкирским языком. Но тоже, повторюсь, – не нужно переоценивать. У нас уже было завышенное ожидание в начале полномасштабного вторжения, когда все писали родственникам, друзьям в России, мол, выходите.

Хватит ли России сил напасть на Европу

Александр Коваленко: Все военные учения имеют какой-то сценарий. Здесь действительно максимально приближен к тому, что могло бы произойти. Но при каком условии? Если бы Украина была захвачена Россией.

Издание Bild опубликовало статью, где речь шла о вероятном нападении России на НАТО . Журналисты отмечали, что Германия готовится к атаке российских сил на восточном фронте НАТО.

Сейчас Россия концентрирует весь свой ресурс на Украину: военно-промышленного комплекса, армии. У нас сконцентрировано более 460 тысяч личного состава российских оккупационных войск. Весь военно-промышленный комплекс России работает именно на компенсацию потерь в технической компоненте, механизированной компоненте и так далее.

Для такого сценария России надо как-то подготовить своих военных, обеспечить их, штатно укомплектовать. Сейчас они могут себе позволить мобилизацию 25 – 30 тысяч в месяц, это пиковый показатель. Чтобы выйти за пределы этого показателя и готовить новые подразделения, им надо 50 – 60 тысяч.

При репрессивной мобилизации их система не выдержит такую нагрузку. Когда в 2022 году было 100 тысяч в месяц, то российская мобилизационная система почти лопнула. Однако 50 – 60 тысяч они выдержат. Тогда часть идет на компенсацию ежемесячных потерь в зоне боевых действий, формируются новые подразделения. Но для этих новых подразделений нужна техника, штатная комплектация, чтобы они были полноценно боеспособными.

Да, для Европы есть опасность. Но прежде всего именно благодаря тому, что Украина сдерживает это российское нашествие, Европа имеет гибридную опасность со стороны России.

В каком-то смысле гибридные опасности несут большую угрозу, чем открытое вторжение. Почему? Потому что, например, в статье Североатлантического альянса не прописано детально, как действовать в условиях гибридных угроз. Есть открытая угроза, фиксируется вторжение, начинаются действия по инструментарию согласно 5 статье о коллективной безопасности. Однако есть гибридные политические, экономические, энергетические и даже миграционные угрозы.

О мобилизации в Украине

Александр Коваленко: Принять правильное решение (относительно законопроекта о мобилизации – 24 Канал) возможно только в тесной коммуникации между политическими и военными кругами. Только тесная коммуникация может привести к тому, чтобы принять правильный, полностью заверенный, действующий законопроект.

Вообще нам мобилизация нужна не просто ради мобилизации. Нам мобилизация нужна ради победы. И мы это должны для себя осознать.