Для них это праздник: как российские спецслужбы могут воспользоваться миграционными протестами в США
- В США планируются масштабные протесты против политики Дональда Трампа под названием "Без королей".
- Ситуация с протестами может быть выгодной для России, для них это большая радость, предположил Роман Свитан.
- Военный эксперт считает, что эта ситуация не повлияет на Украину.
На 14 июня в США готовятся масштабные протесты против политики Дональда Трампа под названием "Без королей". Перед выборами американский президент озвучивал лозунги относительно борьбы с мигрантами.
Эта борьба с нелегальными мигрантами может обернуться большой проблемой для Трампа. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Радость для России
Роман Свитан отметил, что на Украину эта ситуация совсем не повлияет. Даже если Трампу вынесут импичмент, то его команда останется. В то же время ситуация с протестами в США – большая радость для России.
Для россиян это будет праздник. Более 30 лет назад развалился Советский Союз экономическими методами и войной в Афганистане. 10 лет они убивали афганцев. Для россиян сейчас впереди то же самое. Они более 10 лет убивают украинцев. Если возобновятся санкции Малюка – Буданова, то Россия тоже распадется,
– сказал военный эксперт.
По его словам, сейчас россияне будут переводить стрелки на США. Однако в Штатах проблема, связана с демократией, которая может поставить на место любого политика. Любой автократ, который пытается управлять внутри процессами в свою сторону, попадает под давление демократического сообщества.