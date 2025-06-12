Трамп не ведет переговоры с протестующими: почему он не применяет силу против России

Президент Дональд Трамп жестко подавляет протесты в США, но одновременно демонстрирует мягкость в отношении агрессии России. Его действия свидетельствуют о безразличии к войне в Украине и о приоритете внутренних интересов.

Это вызывает возмущение, особенно на фоне невыполненных обещаний по помощи Украине. Такой информацией с 24 Каналом поделился бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Почему Трамп не применяет силу против России

Дональд Трамп не идет на мирные переговоры с протестующими в Лос-Анджелесе. Он не призывает садиться за стол переговоров, не говорит о необходимости завершить конфликт или найти компромисс с митингующими. Наоборот, он реагирует жестко – отправляет для подавления массовых беспорядков Национальную гвардию и других военных.

Трамп выбирает путь силы, не действует так, как в случае с Россией: "Это же люди. Они просто хотят быть услышанными. Дадим им две недели". Вместо этого сразу были введены войска, применены резиновые пули, слезоточивый газ.

К сожалению, для Трампа война в Украине – это что-то далекое. 7 тысяч километров, 7 часовых поясов. У него свои проблемы,

– отметил Иван Ступак.

Экс-сотрудника СБУ за последнее время возмутили две вещи. Первое – отказ передать Украине 20 тысяч детонаторов для систем ПВО. Это не что-то невероятное или сверхтехнологичное, но нам это было обещано после завершения производства. Однако американская сторона в одностороннем порядке изменила условия соглашения и переправила эти компоненты в другое место.

Второе – те громко анонсированные 500% пошлины на страны, закупающие российскую нефть, внезапно начали "тормозиться" в ручном режиме. Это происходит под давлением Трампа, который влияет на Сенат, где, кажется, более 80 сенаторов из 100 – то есть достаточно для преодоления даже президентского вето. И что удивительно – сенаторы начинают ему подыгрывать.

Они говорят: "Хорошо, мы прислушаемся". И тут хочется кричать: "А где же ваша демократия? Где люди, которые должны восстать против тирании?". Вы же нас учили столько десятков лет, что если тиран, надо его свергать, надо защищать свои права,

– подчеркнул Ступак.

По его словам, нет точки опоры, нет внутреннего сопротивления. Есть только Лос-Анджелес, который не хочет повиноваться центральной власти.