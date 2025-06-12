Це викликає обурення, особливо на тлі невиконаних обіцянок щодо допомоги Україні. Такою інформацією з 24 Каналом поділився колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Дивіться також Війна Трампа з Маском: до чого тут секс-скандал Епштейна і як це вплине на Америку

Чому Трамп не застосовує силу проти Росії

Дональд Трамп не йде на мирні перемовини з протестувальниками в Лос-Анджелесі. Він не закликає сідати за стіл переговорів, не говорить про необхідність завершити конфлікт чи знайти компроміс із мітингувальниками. Навпаки, він реагує жорстко – відправляє для придушення масових заворушень Національну гвардію та інших військових.

Трамп обирає шлях сили, не діє так, як у випадку з Росією: "Це ж люди. Вони просто хочуть бути почутими. Дамо їм два тижні". Замість цього одразу були введені війська, застосовано гумові кулі, сльозогінний газ.

На жаль, для Трампа війна в Україні – це щось далеке. 7 тисяч кілометрів, 7 часових поясів. У нього свої проблеми,

– зазначив Іван Ступак.

Ексспівробітника СБУ за останній час обурили дві речі. Перше – відмова передати Україні 20 тисяч детонаторів для систем ППО. Це не щось неймовірне або надтехнологічне, але нам це було обіцяно після завершення виробництва. Проте американська сторона в односторонньому порядку змінила умови угоди й переправила ці компоненти в інше місце.

Друге – ті гучно анонсовані 500% мита на країни, що закуповують російську нафту, раптово почали "гальмуватися" у ручному режимі. Це відбувається під тиском Трампа, який впливає на Сенат, де, здається, понад 80 сенаторів зі 100 – тобто достатньо для подолання навіть президентського вето. Та що дивно – сенатори починають йому підігравати.

Вони кажуть: "Добре, ми дослухаємося". І тут хочеться кричати: "А де ж ваша демократія? Де люди, які повинні повстати проти тиранії?". Ви ж нас вчили стільки десятків років, що якщо тиран, треба його скидати, треба захищати свої права,

– підкреслив Ступак.

За його словами, немає точки опори, немає внутрішнього спротиву. Є тільки Лос-Анджелес, який не хоче коритися центральній владі.