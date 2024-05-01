В Тбилиси продолжается масштабный митинг: полиция применяет газ, пострадали журналисты и политики

В столице Грузии проходят акции протеста против принятия законопроекта об "иноагентах". Во время митинга 30 апреля правоохранители применили перцовый газ.

Во вторник, 30 апреля, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении. В то же время лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что его обсуждение может длиться несколько дней.

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Митинг возле парламента

Активисты, оппозиция, представители неправительственного сектора, молодежные организации и движения перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, призывая правящую партию немедленно отозвать законопроект. Об этом сообщает ряд грузинских СМИ, передает 24 Канал.

Студенты государственных университетов ранее собрались у черного входа в парламент и призвали других участников окружить здание.

Спецназовцы применили перцовый газ, чтобы оттеснить протестующих от входа в здание парламента Грузии. Таким образом они пытались позволить выехать представителям правящей партии "Грузинская мечта".

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси / Фото: "Радио Свобода"

МВД призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей. В то же время участники акции скандировали в сторону депутатов "Рабы!"

Есть пострадавшие

От перцового спрея пострадала депутат от оппозиционной партии "Национальное движение" Ана Цитлидзе. Грузинская служба "Радио Свобода" также сообщает о пострадавших журналистах.

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По информации организаторов, пока задержаны около 10 протестующих. Также журналисты сообщали о применении водомета против демонстрантов, некоторым из них оказывают медицинскую помощь.

Закон об "иноагентах" и протесты в Грузии: коротко