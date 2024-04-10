Оренбургская область "вдали от Рублевки": будут ли иметь результат протесты россиян

В Оренбургской области из-за наводнения и прорыва дамб затоплена большая территория. В воде оказались дома и хозяйства местных жителей. Однако российские власти не торопятся решать эти проблемы, чем провоцируют протесты людей.

Ольга Романова, глава фонда “Русь сидящая”, рассказала 24 Каналу, что для большинства россиян проблемы жителей Оренбургской области неинтересны. Именно поэтому прошли незаметными недавние протесты жен мобилизованных.

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Довольно жалкая акция

Она напомнила, как зимой в России останавливалась работа котельных, и россияне замерзали в своих квартирах. Однако на сегодня все об этом забыли.

Также в России 6 апреля прошел так называемый "марш пустых кастрюль", который устроили жены российских мобилизованных. Они требовали, стуча ложками по кастрюлям в своих домах, чтобы их мужей вернули домой с фронта в Украине.

Две кастрюли "прогремели", но никто в России этого не заметил. Так же как и затопление в Оренбургской области. Это же степи возле Казахстана, они так далеко от Рублевки, от Москвы, от сериалов, столичных развлечений. Для большинства россиян это – не Россия,

– объяснила Романова.

Часть россиян, которая живет на западе России – до Уральских гор, – не считают жителей территорий, что расположены дальше на восток, коренным населением страны. А те, кто живут в Сибири, не считают себя Россией.

Не зря в Хабаровске, Чите, Благовещенске говорят: "Я поеду в отпуск в Россию, хотя обычно бываю в Китае",

– заметила председатель фонда "Русь сидящая".

Для большинства россиян, которые живут абсолютно автономно и не следят за региональными новостями, плевать на то, что происходит в Оренбургской области, если они там не живут.

В то же время попытка устроить акцию с "пустыми кастрюлями" выглядела довольно жалко.

"Эти несчастные женщины, которые публиковали видео с кастрюлями, прятали свои лица. Одна женщина даже стучала по кастрюле, стоя в сельском доме и также закрывала лицо. Еще бы под одеяло спрятались и били по там кастрюлях. Поэтому это бессмысленная акция", – подчеркнула Ольга Романова.

Наводнение в Оренбургской области: что происходит

Вода в российском регионе продолжает затапливать территории. 10 апреля – пик наводнения. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге на 70 сантиметров выше критической отметки.

Сейчас город находится под 10-метровым слоем воды. Более того, прогнозируется, что в ближайшее время будет подтоплено еще примерно 200 домовладений.

В то же время в городе Орск Оренбургской области, где прорвало несколько дамб и постоянно прибывает вода, вышли на протесты. Местные жители собрались на площади города и записали обращение к главе Кремля. Также они скандировали: "Путин, помоги".

Жители Орска возмущаются, что когда беда происходит в другой стране, то Путин "отправляет туда все". Однако когда беда случилась в Оренбургской области, местные не получили соответствующей помощи. В частности пострадавшие возмущены размером выплат, которые им назначила власть.