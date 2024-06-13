Одна из предпосылок революции: что означает отказ Белоусова встретиться с женами мобилизованных

Недовольство россиян из-за войны растет. Недавно жены и матери мобилизованных оккупантов вышли на митинг. Они требовали встретиться с министром обороны Андреем Белоусовым, однако тот отказался. Это может привести к обострению ситуации в России.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что такой отказ демонстрирует расхождение между пропагандистскими заявлениями об уважении к российским военным и реальными действиями власти. По его мнению, такое поведение чиновников может еще больше обострить ситуацию.

Смотрите также Возникает много вопросов: почему Путин боится мобилизации

Революция в России

Российская пропаганда всеми силами пытается навязать обществу якобы положительные явления внутри страны, мол, они связаны с властью и войной против Украины. Однако, по мнению политтехнолога, все высокомерие и негатив, которые пронизывают российских чиновников трудно скрыть.

Любое внутреннее недовольство революции не сделает, однако такому явлению предшествует период отчуждения народа от власти, что и происходит сейчас,

– подчеркнул он.

Аббас Галлямов считает, что период, когда в России все вроде бы положительные характеристики власти, в частности патриотизм, сила или победа над врагами, исчезают. На их месте появляются противоположные настроения, ведь министр обороны России отказался встретиться с женами и матерями мобилизованных военных.

Если сопоставить уровень несогласия общества из-за действий власти и пропагандистские заявления – пропаганда уступает. И все когда-то завершится революцией,

– отметил он.

Власть игнорирует людей

По словам оппозиционного политтехнолога, если власть отказывается разговаривать с женами, чьи мужья на фронте, то, очевидно, что чем военным это очень не понравится.

Это обострение конфликта (между обществом и властью – 24 Канал), который так или иначе приведет к столкновению,

– высказался Аббас Галлямов.

Мобилизация в России: последние новости