Одна из предпосылок революции: что означает отказ Белоусова встретиться с женами мобилизованных
Недовольство россиян из-за войны растет. Недавно жены и матери мобилизованных оккупантов вышли на митинг. Они требовали встретиться с министром обороны Андреем Белоусовым, однако тот отказался. Это может привести к обострению ситуации в России.
Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что такой отказ демонстрирует расхождение между пропагандистскими заявлениями об уважении к российским военным и реальными действиями власти. По его мнению, такое поведение чиновников может еще больше обострить ситуацию.
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Революция в России
Российская пропаганда всеми силами пытается навязать обществу якобы положительные явления внутри страны, мол, они связаны с властью и войной против Украины. Однако, по мнению политтехнолога, все высокомерие и негатив, которые пронизывают российских чиновников трудно скрыть.
Любое внутреннее недовольство революции не сделает, однако такому явлению предшествует период отчуждения народа от власти, что и происходит сейчас,
– подчеркнул он.
Аббас Галлямов считает, что период, когда в России все вроде бы положительные характеристики власти, в частности патриотизм, сила или победа над врагами, исчезают. На их месте появляются противоположные настроения, ведь министр обороны России отказался встретиться с женами и матерями мобилизованных военных.
Если сопоставить уровень несогласия общества из-за действий власти и пропагандистские заявления – пропаганда уступает. И все когда-то завершится революцией,
– отметил он.
Власть игнорирует людей
По словам оппозиционного политтехнолога, если власть отказывается разговаривать с женами, чьи мужья на фронте, то, очевидно, что чем военным это очень не понравится.
Это обострение конфликта (между обществом и властью – 24 Канал), который так или иначе приведет к столкновению,
– высказался Аббас Галлямов.
Мобилизация в России: последние новости
- Весенний призыв в российскую армию сейчас под угрозой срыва. Несмотря на масштабные кампании, которые проводит государство-агрессор в регионах, желающих служить очень мало. Чтобы избежать срыва призыва, местным руководителям приказали усилить агитационные мероприятия.
- Кремль стремится привлечь к войне в Украине как можно больше людей. Для усиления мобилизации в России введут электронные повестки и запретят выезд за границу военнообязанным.
- Россия планирует привлечь около 400 000 контрактников в свою оккупационную армию в 2024 году. Кремль стремится таким образом увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в будущем, согласно отчету британской разведки.