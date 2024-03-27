Протесты в Венгрии: политолог предположил, что ждет режим Орбана

В столице Венгрии вечером 26 марта на протест вышли несколько тысяч человек. Они требовали отставки премьер-министра Виктора Орбана из-за обвинений в коррупции.

Сейчас вопрос лишь в том, сможет ли венгерская оппозиция воспользоваться нарастанием недовольства в народных массах, чтобы достичь политических целей. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких.

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Венгры разъярены на Орбана

Общество устает от любой власти. Режим Орбана долго сохраняется в Венгрии, но в результате его правления вряд ли можно говорить о процветании страны.

При любых обстоятельствах рано или поздно режим Орбана в Венгрии будет изменен. Учитывая те отчаянные усилия, которые прилагает в течение последних двух десятков лет режим Орбана, чтобы сохранить стабильность и обеспечить постоянство, то, возможно, придется оппозиции также прибегать к более радикальным методам, чтобы изменить правящий режим.

Сейчас сложно предсказать, перерастут ли нынешние протесты в смену режима. Однако в любом случае это разрушает представление об Орбане, как всенародного и безупречного лидера, который может себе позволить дерзко говорить от имени всех венгров.

Общество небезосновательно разъяренное,

– отметил политолог.

Есть часть сложностей, которые обусловлены объективной ситуацией – сначала коронавирус, потом война в Украине. Однако есть ряд факторов, которые связаны с особенностями управления Орбаном. К тому же вероятнее всего, упреки в коррупции также небезосновательны.

Изменится ли отношение Трампа к Орбану

Бывший президент США Дональд Трамп так яро поддерживал Виктора Орбана. Однако, когда ситуация со взяточничеством будет разрастаться, то вряд ли позиция Трампа не изменится.

В январе 2022 года бывший президент США Дональд Трамп поддержал Виктора Орбана на выборах в Венгрии, назвав правого премьер-министра "сильным лидером". В 2016 году Орбан стал первым лидером страны Европейского Союза, который поддержал кандидатуру Трампа на пост президента США.

"У Трампа сейчас есть свои проблемы в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что Орбану стоит рассматривать эти протесты в контексте внутриевропейской повестки дня", – добавил Гладких.

Вероятно, ближайшее время Орбан выдаст очередную порцию заявлений. Мол, кто-то пытается расшатать ситуацию в Венгрии в интересах каких-то транснациональных корпораций, или какие-то злобные глобалисты расшатывают стабильное общество, но только Орбан стоит на защите традиционных ценностей.

"Думаю, что мы увидим в исполнении Орбана очередную вспышку евроскептической риторики. Ему следовало бы двигаться в противоположном направлении и осознать, что во многих странах Европы евроскептики проиграли выборы, то то же самое может произойти и в Венгрии", – сказал политолог.

ЕС может наложить санкции на Венгрию из-за огромных убытков

Одна из крупнейших иностранных сетей на территории Венгрии Spar обвинила правительство Орбана в многомиллионных убытках компании. Австрийцы убеждены, что Будапешт своим вмешательством в деятельность бизнеса нарушила законодательство ЕС.

К слову, в 2022 году правительство Орбан для борьбы с инфляцией применило чрезвычайные меры – налог на доходы для розничных иностранных сетей в размере 4,5%. Также сети были вынуждены сделать обязательную скидку в 10% на популярные товары, такие как рыба, птица, кофе, яйца и тому подобное.

Spar считает, что эти меры несовместимы с законодательством ЕС, поскольку они нарушают норму о свободном движении товаров и свободу учреждения, а также хартию основных прав,

– говорится в жалобе компании на Венгрию.

Из-за действий Орбана компании пришлось увеличить расходы аж на 90 миллионов евро. По итогам 2023 года венгерская часть компании понесла 50 миллионов евро.