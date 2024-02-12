Протесты медленно обостряются: что может постигнуть жен мобилизованных после выборов в России

Родственницы мобилизованных оккупантов устраивают протесты в России. Эти движения обостряются, однако очень медленно.

Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что к женам мобилизованных отправляли титушек, которые рассказывали о том, якобы "откуда на Донбасс готовилось нападение". Она добавила, что эти женщины ничего не смогли ответить, потому что ничего не понимают.

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"Чуть больше месяца до этих выборов. Им осталось выйти максимум еще 3 – 4 раза и, собственно, все. Дальше от них могут мужья отказаться, сказать, что "я тебя ни о чем не просил, мне очень нравится воевать, и вообще воевать классно". И дальше – мобилизация", – предположила Романова.

Она отметила, что, вероятнее всего, Украина будет менять свою военную стратегию. А президент России понимает, что должен быть определенный "ответ".

Путин настроен очень "воинственно", и это, конечно, скажется на судьбе и мобилизованных, их жен и будущих мобилизованных. Хотя бы потому, что, если такими темпами будут забирать, например, заключенных, то к концу 2024-го года их больше не будет. Их заберут всех,

– отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Ольга Романова считает, что здесь не работает даже принцип "сажают еще". Ведь россиян мобилизуют очень быстрыми темпами. Именно поэтому мобилизация в России будет касаться уже каждой семьи.

"Тогда, конечно, жен мобилизованных надо будет "убрать" куда-то", – сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

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